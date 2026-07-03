Người Pháp đổ xô săn điều hòa trước đợt nóng mới

Hàng trăm người đổ về các siêu thị Lidl ở Paris tranh mua điều hòa giá rẻ, cảnh sát phải can thiệp khi nắng nóng kỷ lục vừa qua và một đợt oi bức mới đang cận kề.

Người dân xem quạt và máy điều hòa không khí tại một cửa hàng đồ gia dụng giữa đợt nắng nóng ở Paris (Pháp) ngày 28/5. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh hầu hết mẫu điều hòa trên thị trường có giá từ 1.200 euro (khoảng 1.400 USD ) trở lên, chương trình bán điều hòa cơ bản của Lidl với giá chỉ từ 179 euro ( 205 USD ) đã tạo nên "cơn sốt" mua sắm. Lực lượng cảnh sát phải được điều động tới ít nhất hai cửa hàng để đảm bảo an ninh khi đám đông ùn ùn kéo đến.

Tại một cửa hàng Lidl ở phía bắc Paris, anh Mousa Traore cho biết đã xếp hàng hơn một giờ cùng khoảng 200 người khác nhưng được thông báo cửa hàng chỉ có hai chiếc điều hòa để bán.

"Sau đó cảnh sát đến và chúng tôi được báo là không còn chiếc nào nữa. Tôi nghĩ cảnh sát đã lấy hết rồi", anh nói đùa.

Pháp vừa trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất lịch sử, khiến số ca tử vong tăng cao, các bệnh viện quá tải, nhiều trường học phải đóng cửa và hàng loạt lễ hội âm nhạc bị hủy bỏ. Trong khi đó, cơ quan khí tượng nước này cảnh báo một đợt nắng nóng mới sẽ quay trở lại vào cuối tuần.

Do mùa hè ở Pháp trước đây thường ôn hòa, phần lớn nhà ở và trường học không được lắp đặt điều hòa. Điều này khiến nhiều công trình không còn phù hợp khi các đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên - hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Dù phần lớn người xếp hàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, một số cuộc cãi vã đã nổ ra khi nhiều người tìm cách chen lên phía trước.

"Tôi sẽ không mở cửa nếu mọi người không lùi lại", quản lý một cửa hàng lớn tiếng yêu cầu đám đông đang liên tục gây áp lực. Một nhân viên khác nói rằng cửa hàng chỉ được giao 2 chiếc điều hòa nhưng từ chối tiết lộ chúng đã được bán hay chưa.

Tại thị trấn Sevran ở ngoại ô Paris, hàng trăm người khác cũng đổ về siêu thị Lidl khiến dòng ô tô xếp hàng kéo dài, làm tê liệt nhiều tuyến đường trung tâm. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực Livry-Gargan gần đó.

"Tôi bỏ cuộc rồi, đúng là điên rồ. Tôi phải đỗ xe cách đó vài con phố rồi đi bộ, nhưng bãi đỗ xe đã kín đặc người xếp hàng. Không còn cơ hội nào cả", một người dân địa phương tên Lolo chia sẻ.

Cơn sốt săn điều hòa diễn ra trong bối cảnh người Pháp từ lâu vốn không mấy thiện cảm với thiết bị này.

Theo một cuộc khảo sát với hơn 1.000 người được công bố hồi tháng trước, có tới 80% người được hỏi cho rằng điều hòa không khí gây tác động tiêu cực tới môi trường.

Tuy nhiên, khi nhiệt độ liên tục lập kỷ lục mới, quan điểm này đang dần thay đổi và các thiết bị làm mát liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Ngay trong cao điểm nắng nóng ngày 22/6, chuỗi đại siêu thị Carrefour đã bán được tới 30.000 chiếc điều hòa tính đến 18h30 - cao gấp khoảng 1.000 lần so với một ngày bình thường, theo Tổng giám đốc Alexandre Bompard.

Dữ liệu của Cơ quan Môi trường và Quản lý năng lượng Pháp (Ademe) cũng cho thấy tỷ lệ hộ gia đình sở hữu điều hòa đã tăng từ 18% năm 2023 lên 24% vào năm 2025.