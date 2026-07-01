Nước Mỹ nóng như 'chảo lửa' trước World Cup và kỳ nghỉ Quốc khánh

Đợt nắng nóng cực đoan khiến hơn 60 triệu người Mỹ nằm trong vùng cảnh báo, đồng thời phủ bóng lên lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và các trận đấu World Cup 2026.

Người dân giải nhiệt tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hàng chục triệu người dân Mỹ đang phải chống chọi với đợt nắng nóng như thiêu đốt trong ngày 30/6, khi các bang ở khu vực miền Trung và miền Đông bước vào những ngày thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ kéo dài đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo hàng chục kỷ lục nhiệt độ địa phương có thể bị xô đổ. Nhiệt độ tại nhiều nơi được dự báo vượt ngưỡng 38 độ C, trong khi độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận (heat index) có thể lên tới 46 độ C.

Đợt nắng nóng xảy ra đúng thời điểm nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập, đồng thời cùng Canada và Mexico đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup), làm dấy lên lo ngại về những tác động của thời tiết cực đoan đối với các hoạt động ngoài trời.

Tại Chicago - thành phố lớn thứ ba nước Mỹ - chính quyền đã mở thêm các trung tâm tránh nóng và cử nhân viên đến kiểm tra sức khỏe những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, như người cao tuổi, người vô gia cư và những người có bệnh nền.

Ở New York, văn phòng Thị trưởng Zohran Mamdani công bố một kế hoạch ứng phó với nắng nóng được mô tả là "chưa từng có trong tiền lệ". Thành phố sẽ triển khai các xe lưu động cung cấp nước uống miễn phí, đồng thời lắp đặt các điểm làm mát tạm thời với quạt phun sương và khăn làm mát cho người dân.

Trong khi đó, thủ đô Washington được dự báo ghi nhận mức nhiệt khoảng 37,8 độ C liên tục từ ngày 2-4/7, đúng dịp diễn ra màn bắn pháo hoa tại National Mall mà ban tổ chức khẳng định sẽ là sự kiện lớn nhất trong lịch sử.

Theo NWS, hiện có hơn 60 triệu người Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng.

Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân theo dõi sát các dấu hiệu của bệnh do nắng nóng gây ra, từ chuột rút, kiệt sức vì nhiệt cho đến sốc nhiệt - tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Một mối lo khác là các trường hợp trẻ em tử vong khi bị bỏ quên trong ôtô giữa thời tiết nắng nóng. Theo Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ, nước này đã ghi nhận 9 trường hợp như vậy từ đầu năm đến nay, trong khi mức trung bình hàng năm là khoảng 37 ca.

Vật nuôi cũng đối mặt nhiều rủi ro. Giới chức khuyến cáo chủ nuôi chỉ nên đưa chó ra ngoài khi thật cần thiết và lưu ý mặt đường nhựa có thể nóng đến mức gây bỏng bàn chân của chúng.

Đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến World Cup. Nhiều trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết oi bức. Thời tiết cực đoan đã bắt đầu tác động đến giải đấu. Đội tuyển Pháp từng phải chờ hơn hai giờ vì giông bão trong trận đấu vòng bảng gặp Iraq.

Hai trận đấu ở vòng bảng trước đó diễn ra trong điều kiện nhiệt độ vượt ngưỡng mà Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Thế giới khuyến nghị nên hoãn hoặc lùi giờ thi đấu. Bên cạnh đó, hàng chục cổ động viên tại Houston và Miami cũng đã phải điều trị vì các triệu chứng liên quan đến nắng nóng.