Người nước ngoài được mua nhà tại dự án hơn 4.300 tỷ của FPT

Dự án đô thị do Tập đoàn FPT phát triển tại Gia Lai vừa được đưa vào danh mục dự án nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Phối cảnh dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ do FPT phát triển tại Gia Lai. Ảnh: CĐT.

Sở Xây dựng Gia Lai vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ là dự án được đưa vào danh mục công bố. Dự án do Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc.

Loại hình bất động sản được phép sở hữu là nhà ở thương mại thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Việc công bố nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các quy định hiện hành.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ đã được khởi công với quy mô 93 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.362 tỷ đồng .

Dự án do Liên danh FPT Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Liên danh này gồm Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT. Sau đó, các đơn vị đã thành lập Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn để triển khai dự án.

Dự án được quy hoạch gồm 3 phân khu chức năng chính: Trung tâm trí tuệ nhân tạo, khu giáo dục - đào tạo và khu đô thị phụ trợ.

Dự án được triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, đồng thời hình thành khu đô thị phụ trợ mang định hướng đô thị AI. Dự án được kỳ vọng góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và đóng vai trò quan trọng góp phần đưa Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) trở thành trung tâm AI của khu vực.

Tại khu vực miền Trung, Tập đoàn FPT cũng đang hoàn thiện thủ tục để triển khai nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật là các dự án tại Khánh Hòa. Trong đó gồm Khu đô thị công nghệ được dự kiến phát triển trên diện tích hơn 44 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 8.700 tỷ đồng và thời gian thực hiện khoảng 12 năm.

Bên cạnh đó, tập đoàn này còn xúc tiến đầu tư Khu công nghệ số tập trung có quy mô gần 8 ha. Dự án có tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 163 tỷ đồng và dự kiến được triển khai trong thời gian 11 năm.