Đề xuất siết kiểm soát người livestream có doanh thu lớn

Đại biểu Quốc hội đề xuất phân loại người livestream có ảnh hưởng lớn hoặc các phiên livestream có doanh thu lớn để áp dụng cơ chế kiểm soát chặt hơn.

Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử, trong đó, nội dung liên quan livestream bán hàng, quảng cáo sản phẩm trên kênh thương mại điện tử của người nổi tiếng được nhiều đại biểu đưa ý kiến góp ý.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) cho biết một trong những vấn đề dư luận rất là lo gần đây là việc người nổi tiếng bán hàng livestream với doanh thu lớn nhưng lại quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc né tránh trách nhiệm sau khi người tiêu dùng có phản ánh.

Phân loại người livestream, phiên livestream có doanh thu lớn

Theo bà Thúy, dự thảo luật hiện tại đã có các điều khoản xác định tương đối đầy đủ trách nhiệm của 3 chủ thể chính trong hoạt động livestream bán hàng gồm người bán, người livestream và nền tảng. Dù vậy, khi đối chiếu với một số tình huống thực tế, như các vụ người nổi tiếng livestream bán hàng kém chất lượng, thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng thì vẫn còn một số khoảng trống cần phải được giải quyết để tăng tính khả thi của luật.

Cụ thể, dự thảo chưa làm rõ các cơ chế để kiểm soát trước khi livestream đối với các mặt hàng có nguy cơ tác động đến sức khỏe của cộng đồng. Trường hợp người livestream đưa ra thông tin vượt quá nội dung quảng cáo cũng chưa có cơ chế xử lý riêng...

Để đảm bảo dự thảo luật phù hợp hơn với thực tiễn đang diễn ra rất nhanh của hình thức livestream, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đề xuất bổ sung cơ chế kiểm soát trước khi phát trực tiếp đối với các phiên livestream, quảng cáo công dụng đặc biệt đối với sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, theo hướng người bán hoặc người livestream phải cung cấp hồ sơ sản phẩm cho nền tảng thương mại điện tử để rà soát.

Làm rõ trách nhiệm liên đới của người livestream trong trường hợp đưa thông tin vượt quá hoặc sai lệch so với hồ sơ hàng hóa người bán cung cấp, kèm theo biện pháp xử lý bổ sung như cấm livestream trong thời gian nhất định.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) đề xuất phân loại người livestream, phiên livestream doanh thu lớn để có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn. Ảnh: Quochoi.vn.

Đặc biệt, bà Thúy cho rằng có thể xem xét để phân loại người livestream có ảnh hưởng lớn hoặc phiên livestream có doanh thu lớn, từ đó áp dụng cơ chế kiểm soát chặt hơn, tương tự cách một số quốc gia đã và đang thực hiện.

Cũng liên quan hoạt động livestream bán hàng, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) cho biết dự thảo luật hiện quy định nhiều trách nhiệm của các bên đối với hoạt động livestream bán hàng bao gồm chủ sàn, người bán, người livestream, tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết, người tiếp thị liên kết. Điều này là cần thiết và cần tiếp tục rà soát các nghĩa vụ khác cần tuân thủ của từng chủ thể trong hoạt động livestream để đảm bảo quyền lợi của các bên, đặc biệt là của người mua hàng.

Tuy nhiên, bà Nga cho rằng việc quy định cần xác định rõ, vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể như người bán chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc hàng hóa; người livestream chịu trách nhiệm nội dung mà họ quảng cáo; tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp thị liên kết chịu trách nhiệm trong phạm vi dịch vụ kỹ thuật; người tiếp thị chịu trách nhiệm trong phạm vi kiểm soát được; không áp đặt nghĩa vụ vượt quá khả năng hoặc tính chất công việc.

Với chủ sàn thương mại điện tử, đại biểu đề xuất chủ sàn phải chịu trách nhiệm khi không thực hiện biện pháp kỹ thuật theo quy định, nhưng không nên yêu cầu chủ sàn phải tiền kiểm nội dung để không biến nền tảng thương mại điện tử thành “cơ quan thẩm định quảng cáo”.

Gắn thương mại điện tử với hệ thống ngân hàng, cơ quan thuế

Cũng tại phiên thảo luận chiều nay, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) đề xuất cần có chính sách hỗ trợ sàn thương mại điện tử Việt Nam phát triển.

Bà Mai cho biết hiện nay, hơn 90% thị trường thương mại điện tử Việt Nam thuộc về các sàn có vốn nước ngoài, điều này đồng nghĩa với việc dòng tiền, dữ liệu và lợi nhuận phần lớn chảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong khi doanh nghiệp trong nước dù có năng lực nhưng rất khó cạnh tranh do chưa được hưởng cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên) đề xuất cơ chế kiểm soát dòng tiền và thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ảnh: Quochoi.vn.

“Tôi đề nghị luật cần có chính sách khuyến khích, ưu tiên và bảo vệ sàn thương mại điện tử Việt Nam, coi đây là hạ tầng kinh tế số quan trọng của quốc gia, tương tự như viễn thông hay là ngân hàng”, bà Mai đưa ý kiến.

Cũng theo đại biểu tỉnh Hưng Yên, một vấn đề đáng lo ngại hiện nay là dữ liệu thương mại điện tử của người Việt Nam lại được lưu trữ và xử lý tại nước ngoài. Theo bà, dữ liệu người dùng, hành vi tiêu dùng và thanh toán là một tài nguyên quý giá, có ý nghĩa chiến lược với an ninh kinh tế. Vì vậy, bà đề xuất luật cần có quy định rõ dữ liệu thương mại điện tử của công dân Việt Nam phải được lưu trữ trong lãnh thổ Việt Nam và các sàn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ quy định này.

“Đây là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số và an toàn thông tin quốc gia”, bà nói.

Riêng với vấn đề quản lý dòng tiền và thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai cho biết hiện giao dịch trên các nền tảng của nước ngoài rất khó kiểm soát dòng tiền và nghĩa vụ thuế. Nếu để tình trạng này kéo dài, Nhà nước sẽ thất thu, doanh nghiệp nội địa chịu thiệt. Do đó, bà đề nghị luật cần gắn hoạt động thương mại điện tử với hệ thống ngân hàng, tài chính và thuế Việt Nam để đảm bảo mọi giao dịch đều minh bạch, truy xuất truy xuất được và nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ.