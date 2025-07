'Người Nhện' Andrew Garfield hẹn hò

Ngôi sao "The Amazing Spider-Man" công khai hẹn hò Monica Barbaro - nữ diễn viên từng thủ vai trung úy Natasha Trace trong bom tấn "Top Gun: Maverick".

Theo Daily Mail, Andrew Garfield và Monica Barbaro đã chính thức công khai chuyện tình cảm khi cùng nhau xem trận đấu tại sân Wimbledon hôm 6/7. Nam diễn viên Người Nhện và bạn gái diện đồ trắng đồng điệu theo phong cách quần vợt, nắm tay nhau đến sân đấu và không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ trên khán đài. Đôi uyên ương ngồi trong khu vực toàn người nổi tiếng.

Monica thu hút sự chú ý với vóc dáng nóng bỏng trong bộ đầm hai dây ôm sát, khoe vòng một bốc lửa. Trong khi, Andrew lịch lãm với áo sơ mi, quần tây, khoác thêm áo len và đeo kính râm. Trong lúc theo dõi trận đấu, nam diễn viên 41 tuổi bị bắt gặp trao cho bạn gái nụ hôn ngọt ngào.

Andrew Garfield và Monica Barbaro công khai hẹn hò. Ảnh: GC Images.

Tin đồn cả hai hẹn hò thực chất đã dấy lên từ hồi tháng 2 năm nay, khi Andrew và Monica cùng đi xem kịch tại London. Dù chưa chính thức lên tiếng về mối quan hệ, hai người nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau.

Hồi tháng 5, Andrew được trông thấy đứng trong khách sạn The Mark Hotel (New York), đợi Monica trở về từ bữa tiệc hậu Met Gala. Hay tuần trước, cặp đôi cũng bị bắt gặp khóa môi tại lễ hội Glastonbury.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun, Andrew và Monica thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cả hai không ngần ngại nắm tay, ôm hôn tình cảm trước đám đông sau khi công khai.

Andrew Garfield sinh năm 1983 , mang hai dòng máu Mỹ, Anh. Anh sinh ra tại Los Angeles nhưng lớn lên tại Surrey. Tài tử bắt đầu sự nghiệp với các vai truyền hình từ giữa thập niên 2000. Andrew Garfield bắt đầu gây được tiếng vang vào năm 2010, khi góp mặt trong phim điện ảnh The Social Network. Tác phẩm sau đó đã giúp anh đã nhận được đề cử Quả cầu Vàng và BAFTA.

Song, phải đến khi nhận lời tham gia The Amazing Spider-Man (2012), anh chàng mới trở nên nổi tiếng toàn cầu. Andrew sau đó tiếp tục đóng vai Người Nhện trong hậu truyện The Amazing Spider-Man 2 (2014) và Spider-Man: No Way Home (2021).

Trong khi, Monica Barbaro sinh năm 1990 tại Mỹ. Cô từng tham gia nhiều dự án gây được tiếng vang như Unreal, Chicago Justice, Top Gun: Maverick hay Complete Unknown...