'Điều ước cuối cùng' - phim Việt 'giải ngấy' cơn bão kinh dị

"Điều ước cuối cùng" là một trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng với những cảnh hài hước duyên dáng. Song, phim còn hạn chế ở cách tiếp cận những chủ đề sâu sắc hơn đằng sau tiếng cười.

Điều ước cuối cùng là phim nội địa hiếm hoi thuộc thể loại hài hước/gia đình, trình làng sau khoảng thời gian dài kinh dị "xâm lấn" rạp Việt. Đây thực chất không phải màu sắc mới, nhưng trong bối cảnh người xem bội thực phim tâm linh, kinh dị, đứa con tinh thần của Đoàn Sĩ Nguyên trở thành thực đơn "giải ngấy" hiệu quả, dễ dàng được khán giả đón nhận.

Chuyện phim mở ra với bộ ba Hoàng (Avin Lu), Long (Quỳnh Lý) và Thy (Hoàng Hà). Cả ba chơi thân từ nhỏ, không màng chuyện hoàn cảnh gia đình khác biệt. Biến cố xảy ra ở tuổi 18, khi Hoàng mắc căn bệnh xơ cứng teo cơ (ALS), khiến cơ thể gần như bị liệt hoàn toàn. Cậu chỉ còn khoảng 6 tháng để sống.

Vào ngày sinh nhật, Hoàng đem nỗi lòng kể lại cho 2 người bạn thân, rằng mong muốn lớn nhất lúc cuối đời của mình là được... "mất zin". Cậu muốn chân chính một lần trở thành "đàn ông" trước khi nhắm mắt.

Câu chuyện dở khóc dở cười của Điều ước cuối cùng bắt đầu từ đây.

Hài hước, dễ tiếp cận

Điều ước cuối cùng được làm lại (remake) từ tác phẩm Hàn Quốc The Last Ride (2016), do Nam Dae Joong biên kịch kiêm đạo diễn. Câu chuyện về cậu trai 18 tuổi muốn "mất zin" lúc cuối đời khi đó từng khiến khán giả xứ Hàn bật cười nghiêng ngả, mang về khoản doanh thu phòng vé hơn 2 triệu USD .

Trở lại với phiên bản Việt, Đoàn Sĩ Nguyên đã có nhiều điều chỉnh trong cốt truyện lẫn tình huống, nhân vật để tạo nên màu sắc gần gũi với khán giả. Ngoài sự hài hước, phim còn nêm nếm thêm gia vị tình yêu và gia đình - những yếu tố chưa bao giờ hạ nhiệt trên màn ảnh nội địa.

Điều ước cuối cùng mở ra đầy thiện cảm khi theo chân tình bạn đẹp của bộ ba nhân vật chính. Chứng kiến bạn mình buồn rầu vì ngày ngày nằm liệt trên giường bệnh, Long và Thy liên tục bày trò mua vui cho bạn. Lắng nghe ước muốn cuối đời kỳ quặc của Hoàng, bộ đôi quyết tâm giúp bạn thực hiện tâm nguyện, dù chính mình cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai. Hai cô cậu vụng về và ngốc nghếch vì thế mà không ngừng loay hoay, rốt cuộc gây ra đủ chuyện rắc rối rồi đẩy mình vào những tình huống khó xử.

Long "chó con" và Thy "chó điên" bày cách giúp bạn thực hiện nguyện vọng cuối đời.

Câu chuyện về một cậu trai mong được "trở thành đàn ông" thoạt nghe là chủ đề nhạy cảm, có chút dung tục. Thế nhưng, Đoàn Sĩ Nguyên không sa đà vào khía cạnh 18+ nhằm mục đích gây sốc. Thay vào đó, tác phẩm của anh nhìn vào chuyện tình dục, tình yêu tuổi học trò bằng một lăng kính trực diện, nhưng tích cực và cởi mở bất ngờ. Hài hước được sử dụng làm chất liệu kể chuyện chính, phần nào xoa dịu những khía cạnh gai góc của chủ đề, khiến chúng trở nên dễ tiếp cận, đáng yêu và gần gũi hơn.

Những tình huống "cười ra nước mắt" xuất hiện xuyên suốt hành trình của Long "chó con" và Thy "chó điên" khi thử đủ mọi cách để giúp bạn. Từ việc quẹt app hẹn hò thất bại, đi dò la những cô gái độc thân trong khu phố cho tới viết thư tỏ tình, chẳng ai có kinh nghiệm nên họ thất bại liên tục, đẩy kế hoạch càng lúc càng rơi vào bế tắc.

Nghiêm trọng hơn, trò quậy phá, nghịch ngợm của bộ đôi dẫn tới nhiều vụ lùm xùm. Long thường xuyên bị phụ huynh tới bạn bè cho ăn no đòn, thân thể đầy thương tích. Trong khi Thy, một cô gái giấu kín chuyện là người đồng tính với gia đình, lại bất đắc dĩ bị ép vào tình huống come-out.

Đặt hài hước ở vị trí trung tâm, những mảng miếng chọc cười người xem có hơi hướm được "làm lố" có chủ đích. Thế nhưng, cái hay là chúng được cài cắm khéo léo ở những tình huống tự nhiên, dễ dàng chọc cười người xem mà không hề tỏ ra quá khiên cưỡng.

Ở khía cạnh khác, Điều ước cuối cùng không dừng lại ở những trò đùa nghịch "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", mà còn khắc họa hành trình trưởng thành của bộ ba nhân vật chính. Họ đều là những cô cậu vừa bước sang tuổi 18, với nhiều mơ mộng, suy tư và nỗi niềm và gia đình, tình yêu. Họ cũng bốc đồng, ngây ngốc và vụng về. Nhưng điểm chung là năng lượng tuổi trẻ và sự hết mình vì tình bạn.

Trải qua biến cố, bộ ba nhận ra tình yêu đẹp và thiêng liêng hơn nhiều so với ham muốn thể xác, học được cách kết nối với gia đình hay vượt qua những khủng hoảng của mâu thuẫn, hiểu lầm, giúp tình bạn càng bền chặt hơn...

Phim mang lại những tiếng cười nhẹ nhàng.

Nội dung phim thực chất không có nhiều bất ngờ hay sở hữu lối kể chuyện đột phá. Khán giả đã quen thuộc với thể loại phim học đường thậm chí có thể dễ dàng đoán ra các bước ngoặt của câu chuyện. Thế nhưng, việc duy trì bầu không khí tích cực, tươi sáng cùng những mảng miếng cài cắm khéo léo đã thành công giữ chân sự chú ý nơi người xem.

Dàn cast tạo thiện cảm dù kịch bản còn hạn chế

Một trong những điểm sáng của Điều ước cuối cùng nằm ở dàn diễn viên trẻ. Sau khoảng thời gian ngụp lặn, Quỳnh Lý cuối cùng đã bỏ túi một vai chính điện ảnh ghi được dấu ấn. Thành viên nhóm hài quán quân Cười xuyên Việt khiến khán giả phải bật cười với lối diễn tự nhiên, duyên dáng. Cách cậu làm lố trong biểu cảm tỏ ra vừa vặn với màu sắc câu chuyện, không bị phản cảm.

Ngoài thế mạnh diễn hài, Quỳnh Lý cũng lột tả được nỗi niềm chất chứa trong một cậu trai không có được sự công nhận của gia đình. Mẹ mất sớm, sống với chị gái và người cha hà khắc, Long chịu áp lực nặng nề từ sự kỳ vọng của ông. Việc vượt qua rào cản tâm lý và trở thành một người hữu ích theo cách của chính mình mang lại nhiều đất diễn cho nam diễn viên trẻ tỏa sáng. Không ngoa khi nói Quỳnh Lý là thỏi nam châm mang sức hút lớn nhất trong Điều ước cuối cùng.

Đặt cạnh bạn diễn, Hoàng Hà giữ được nét tự nhiên, trong trẻo, nhưng chưa thật sự nổi bật ở những phân cảnh hài. Vai Thy mang tính tự sự nhiều hơn, với câu chuyện về khủng hoảng bản sắc cùng áp lực của việc chứng minh bản thân trong mắt người mẹ. Nữ diễn viên sinh năm 1996 dừng lại ở mức tròn vai, phần nội tâm phức tạp của nhân vật được khai thác an toàn, chưa tạo được điểm bứt phá rõ rệt. Trong khi Avin Lu không có quá nhiều đất diễn. Anh chàng thể hiện tốt cảm xúc qua ánh mắt, khi hóa thân chàng trai bị liệt, chỉ có thể cử động được phần đầu.

Đường dây câu chuyện, đặc biệt ở hồi sau còn nhiều điểm gãy đổ, tuyến bi kém hiệu quả.

Điều ước cuối cùng mặt khác cũng còn không ít điểm hạn chế. Nửa đầu câu chuyện diễn ra vui nhộn với nhiều tình huống xây dựng tốt, nhưng nửa sau lại tỏ ra lép vế khi loay hoay trong việc xử lý các rắc rối tình cảm, mâu thuẫn thế hệ. Tuyến hài làm tốt, song tuyến bi của phim không thực sự hiệu quả. Việc tiếp cận những khúc mắc gia đình ở hồi đầu còn hạn chế, dẫn tới cao trào cảm xúc ở nửa sau bị vội, chưa chạm tới cảm xúc người xem một cách sâu sắc.

Sự xuất hiện của tuyến phụ huynh trong phim có phần mờ nhạt, cách khai thác cũng hời hợt. Ngoài sự thiếu cân đối giữa chất hài và bi, cách tiếp cận thông điệp gia đình, khoảng cách thế hệ hay yếu tố LGBT trong phim nhìn chung cũng không mới, lối khai thác cũng hơi an toàn. Một số chi tiết bị chế biến quá tay khiến logic đường dây câu chuyện đôi lúc còn gãy đổ.

Đoàn Sĩ Nguyên cũng bỏ lỡ cơ hội tạo nên nhiều thước phim thanh xuân vườn trường đáng nhớ. Cách anh khai thác bối cảnh học đường còn đơn giản, thiếu những cảnh quay điện ảnh hay hình ảnh gây được ấn tượng thị giác. Bên cạnh đó, cách dựng phim đôi lúc còn mang lại cảm giác là một web-drama.