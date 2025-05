Người nhà nữ sinh ở Vĩnh Long nói về động thái mới của Bộ Công an

Người nhà của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long chia sẻ có niềm tin vào cơ quan điều tra của Bộ Công an. Họ hy vọng vụ việc được làm sáng tỏ.

Chiều 2/5, người nhà của bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn - người tử vong trong tai nạn giao thông vào ngày 4/9/2024) cho biết, đã nhận được thông tin Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông này.

“Gia đình tôi có niềm tin vào cơ quan điều tra của Bộ Công an. Chúng tôi rất hy vọng vụ việc được làm sáng tỏ, người nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, cô ruột của bé Trân nói.

Người cô này cũng cho biết, từ khi xảy ra tai nạn giao thông đến thời điểm này, tài xế xe tải và gia đình anh ta chưa từng đến thăm hỏi hay thắp nén nhang cho bé Trân.

“Khi bé Trân mất trong vụ tai nạn, Phúc (cha bé Trân) rất buồn. Em tôi đã ròng rã nhiều tháng trời đi khiếu nại, tìm lại công lý cho con gái nhưng bất lực. Trân là con gái lớn, bên dưới còn 3 em nhỏ, từ 4 tới 11 tuổi.

Hiện tinh thần vợ của Phúc suy sụp nặng, như người vô hồn. Nhìn cảnh em ấy nằm dưới nền gạch, cạnh bàn thờ chồng và con rất xót xa. Người nhà chỉ biết cố gắng động viên em ấy, còn phải lo cho 3 đứa con thơ dại...”, cô ruột của bé Trân chia sẻ.

Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong.

Theo kết quả kiểm tra, có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô BKS: 84C - 102.77 của Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, các quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có hiệu lực pháp luật, để giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm người vi phạm đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao ra Quyết định hủy bỏ và chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc; hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Đối với vụ việc nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long sáng 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vào ngày 29/4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.