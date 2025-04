Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế bắn người lái xe tải từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong năm 2024.

Sáng 29/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) dùng súng tự chế bắn gục anh N.V.B.C. (33 tuổi) xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đang được các cơ quan điều tra thụ lý.

“Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể của vụ việc”, lãnh đạo Công an tỉnh nói.

Sáng cùng ngày, bà N.T.M.H (chị gái ông Phúc) cho biết, ông Phúc đã tử vong vào 20h ngày 28/4 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), sau đó được đưa về quê làm mai táng.

Bà H. cho biết, nguồn cơn mà ông Phúc gây ra vụ nổ súng là do chuyện con gái của ông tử vong trong vụ tai nạn giao thông, mà cơ quan chức năng không khởi tố vụ án, nên người đàn ông này quẫn trí. Bà H. cũng cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ súng, ông Phúc không có tâm sự gì với gia đình.

“Nếu em trai tôi chia sẻ với gia đình thì mọi người biết, ngăn cản rồi… đâu có để sự việc xảy ra như thế”, bà H. khóc và cho biết, ông Phúc làm tại công ty thạch cao ở TP.HCM, vợ làm nội trợ. Ông Phúc có 4 người con nhỏ.

Quan điểm của cơ quan chức năng trong vụ tai nạn giao thông

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, anh C. là tài xế lái ô tô và xảy ra va chạm giao thông khiến nữ sinh lớp 9 đi xe đạp điện ở xã Vĩnh Xuân, con gái của ông Phúc, tử vong vào ngày 4/9/2024,

Khi đó, anh C. lái xe tải chạy trên tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi đến ấp Vĩnh Lợi, phía trước xe tải của anh C. có xe bán tải đang đậu sát lề đường nên anh bật đèn xin đường để vượt qua.

Lúc này, bên phía phần đường ngược lại có hai xe đạp điện do nữ sinh N. và Tr (con gái ông Phúc) đang chạy.

Thấy xe tải, nữ sinh N. dừng lại. Cùng lúc, xe đạp điện của Tr. chạy phía sau tông trúng xe N. rồi ngã ra đường và bị bánh trước xe tải do anh C. lái cán qua làm bị thương nặng và tử vong khi đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn khi đó đã phối hợp với viện kiểm sát, TAND cùng cấp họp và đưa ra quan điểm vụ việc.

Quan điểm của cơ quan CSĐT Công an huyện “xác định nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông là do bé Tr. điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát, đã vi phạm khoản 23, điều 8, Luật giao thông đường bộ...”.

Theo đó, va chạm phía bên trái xe đạp điện của N. đã dừng phía trước do thấy ô tô tải của anh C. cầm lái đang vượt lên. Chính sự va chạm này làm cho xe và Tr. ngã ra bên trái đường và bị xe tải của C. đang lưu thông đến cán qua dẫn đến nữ sinh tử vong.

Công an cho rằng, anh C. điều khiển xe tải lưu thông tránh ô tô bán tải đậu bên lề đường bên phải theo hướng đi của mình nên đã lấn sang trái và gây ra va chạm với bé Tr. Hành vi này đã vi phạm đi không đúng phần đường quy định theo khoản 1, điều 9, Luật giao thông đường bộ - là lỗi vi phạm hành chính.

Còn VKS và TAND huyện Trà Ôn là cùng quan điểm khi cho rằng lỗi trong vụ tai nạn giao thông là của tài xế C. do vượt xe không đảm bảo an toàn, vi phạm khoản 2, điều 14, Luật giao thông đường bộ năm 2008 - là lỗi hoàn toàn.

Còn bé Tr. không chú ý quan sát vi phạm khoản 23, điều 8, Luật giao thông đường bộ, là lỗi vi phạm hành chính.

Do ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm nên cơ quan CSĐT Công an huyện đã báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã kết hợp với VKSND tỉnh, Phòng PC08 tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu, chứng cứ do Công an huyện Trà Ôn thu thập được có trong hồ sơ vụ tai nạn, các quy định pháp luật liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kết hợp với VKSND tỉnh, Phòng PC08 phân tích, đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn và đi đến thống nhất.

Cụ thể, lỗi chính gây ra tai nạn là do bé Tr. điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; không chú ý quan sát phía trước nên bánh xe đạp điện của nữ sinh này va chạm với xe đạp điện của N. đang dừng phía trước. Xe của tài xế C. chạy tới không xử lý kịp đã chèn qua người của Tr. khiến bé bị thương dẫn đến tử vong.

Công an cho rằng đây là lỗi vi phạm khoản 1, điều 12 và khoản 23, điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2018, 2019.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và nơi đây không khởi tố vụ án.

Khoảng 7h30 ngày 28/4, anh N.V.B.C. (33 tuổi, quê xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đang đứng trong nhà ở ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn thì bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế loại Rulo bắn một phát vào đầu. Đoạn clip camera an ninh ghi lại cho thấy, Phúc đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo tay dài màu sẫm, bất ngờ đi vào nhà anh C. rút khẩu súng ngắn từ túi quần, bắn vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Theo công an, sau khi gây án, Phúc đi bộ ra Quốc lộ 54, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 200 m rồi dùng súng bắn vào đầu tự sát. Công an xã Vĩnh Xuân nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa đối tượng và người bị thương đi cấp cứu ở Cần Thơ. Đến trưa cùng ngày, Nguyễn Vĩnh Phúc được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM và đến tối thì tử vong.