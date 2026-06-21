Người Mỹ đang mua ngày càng nhiều ghẹ Việt

Chỉ trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ghẹ Việt sang Mỹ đạt 19 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ và chiếm tới 82% tổng giá trị xuất khẩu ghẹ của nước ta.

Trong bối cảnh nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Mỹ suy giảm, ghẹ Việt Nam lại ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: T.L.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ghẹ của Việt Nam đạt gần 23 triệu USD , tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này không đến từ một tháng đột biến mà trải đều qua cả giai đoạn.

Điểm nổi bật nhất trong bức tranh xuất khẩu ghẹ 4 tháng đầu năm là vai trò áp đảo của thị trường Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu ghẹ sang Mỹ đạt 19 triệu USD , tăng 45% so với cùng kỳ và chiếm gần 82% tổng kim ngạch xuất khẩu ghẹ của cả nước. Nói cách khác, cứ 5 USD ghẹ Việt Nam bán ra thế giới thì có hơn 4 USD đến từ thị trường Mỹ.

Số liệu của Hải quan cho thấy tháng 1 xuất khẩu ghẹ Việt sang Mỹ tăng 17%, tháng 2 tăng 58%, tháng 3 tăng 33% và tháng 4 tăng 39% so với cùng kỳ. Tính ổn định qua 4 tháng liên tiếp cho thấy đây không phải hiệu ứng thời vụ ngắn hạn.

Sự phụ thuộc lớn vào một thị trường không phải là câu chuyện mới với ngành ghẹ Việt Nam, nhưng quy mô và tốc độ tăng trưởng trong năm 2026 cho thấy vị thế của Mỹ đang ngày càng được củng cố, trong khi dư địa từ các thị trường khác (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) vẫn còn khá khiêm tốn.

Mỹ vốn là nước nhập khẩu ghẹ lớn nhất thế giới, đặc biệt với các sản phẩm ghẹ đông lạnh, với giá trị nhập khẩu khoảng 1,1 tỷ USD mỗi năm. Riêng với nhóm ghẹ xanh, Mỹ có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu toàn cầu và chủ yếu nhập khẩu từ khu vực châu Á. Người tiêu dùng Mỹ đặc biệt ưa chuộng nhóm ghẹ thịt và ghẹ chế biến của Việt Nam, vốn là các sản phẩm phục vụ kênh bán lẻ, nhà hàng và thực phẩm tiện dụng.

Một yếu tố thuận lợi quan trọng được VASEP nhắc đến là việc nghề khai thác ghẹ của Việt Nam đã được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ Động vật Có vú Biển (MMPA), qua đó tạo thêm dư địa tiêu thụ ổn định cho ngành hàng này.

Bức tranh tăng trưởng của ghẹ càng có ý nghĩa khi đặt cạnh diễn biến chung của ngành thủy sản. Theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch các mặt hàng thủy sản Việt Nam sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 702 triệu USD , giảm hơn 8% so với cùng kỳ 2025. Trong khi nhiều mặt hàng thủy sản chủ lực khác đang chịu áp lực suy giảm, ghẹ lại đi ngược dòng, cho thấy sức cạnh tranh và vị thế riêng của sản phẩm này tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, VASEP cũng đánh giá Mỹ là thị trường đang siết mạnh các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn khai thác và trách nhiệm môi trường. Việc phụ thuộc gần 82% kim ngạch vào một thị trường duy nhất khiến ngành ghẹ Việt Nam đối diện áp lực phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe, vừa chịu rủi ro nếu chính sách thương mại hoặc tiêu chuẩn nhập khẩu của Mỹ thay đổi.

VASEP cho rằng để duy trì đà tăng trưởng của ngành ghẹ trong giai đoạn tới, yếu tố quyết định sẽ không còn nằm ở sản lượng hay giá cả đơn thuần, mà ở khả năng kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, năng lực truy xuất nguồn gốc và duy trì các chuẩn mực khai thác bền vững theo yêu cầu của phía Mỹ.