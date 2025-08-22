Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi gần 34 triệu đồng mỗi lượng

  • Thứ sáu, 22/8/2025 14:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Vàng nhẫn tròn trơn vừa lập đỉnh lịch sử, giúp người mua mặt hàng này từ đầu năm đến nay lãi ròng hơn 40%.

Giá vàng nhẫn tăng bền bỉ, hiện áp sát mốc lịch sử 121 triệu đồng/lượng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (22/8), giá vàng miếng trong nước tiếp tục giữ xu hướng đi ngang tại vùng đỉnh lịch sử 125,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp chủ yếu neo quanh vùng 124,4-124,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, các sản phẩm vàng nhẫn lại tiếp tục tăng giá. Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Mức tăng tương tự cũng đang được Phú Quý và Công ty Mi Hồng áp dụng, nâng giá mua - bán sản phẩm vàng nhẫn tròn lần lượt lên mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng và 118,5 - 120 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lại cùng giữ giá vàng nhẫn đi ngang, giao dịch mua quanh vùng 117,4-117,5 triệu đồng/lượng và bán ra quanh vùng 120,4-120,5 triệu đồng/lượng. Dù không có biến động về giá, đây vẫn là vùng giá cao của vàng nhẫn nếu so với SJC, Phú Quý hay Mi Hồng.

Hiện, mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường là ở thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Hai đơn vị này đang niêm yết giá vàng nhẫn quanh vùng 120,7 triệu đồng/lượng (bán ra) và mua vào vàng nhẫn của người dân chủ yếu quanh mức 117,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện tại cũng là vùng giá đỉnh lịch sử mà vàng nhẫn có được từ trước đến nay.

Gần một tháng qua, giá vàng nhẫn liên tục tăng bền bỉ. So với hồi đầu năm khi Bảo Tín Minh Châu chủ yếu bán ra vàng nhẫn quanh vùng 84 triệu đồng/lượng, thì mức giá hiện tại đã tăng tới 37 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 44%. Và người mua vàng nhẫn từ đầu năm nếu bán ra ở vùng đỉnh lịch sử này sẽ hưởng khoản lãi gần 34 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang trên đà giảm nhẹ. Kim quý hiện giao dịch quanh 3.328 USD/ounce, giảm 10 USD (-0,29%) so với giá chốt phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng gần 107 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn còn kém giá vàng nhẫn trong nước hơn 13 triệu/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC hơn 18 triệu/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

giá vàng nhẫn Tp. Hồ Chí Minh Tiền mã hóa PNJ vàng nhẫn nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giá vàng thế giới giá vàng miếng vàng miếng sjc

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

