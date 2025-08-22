Người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi gần 34 triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tròn trơn vừa lập đỉnh lịch sử, giúp người mua mặt hàng này từ đầu năm đến nay lãi ròng hơn 40%.

Giá vàng nhẫn tăng bền bỉ, hiện áp sát mốc lịch sử 121 triệu đồng/lượng. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (22/8), giá vàng miếng trong nước tiếp tục giữ xu hướng đi ngang tại vùng đỉnh lịch sử 125,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp chủ yếu neo quanh vùng 124,4-124,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, các sản phẩm vàng nhẫn lại tiếp tục tăng giá. Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Mức tăng tương tự cũng đang được Phú Quý và Công ty Mi Hồng áp dụng, nâng giá mua - bán sản phẩm vàng nhẫn tròn lần lượt lên mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng và 118,5 - 120 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lại cùng giữ giá vàng nhẫn đi ngang, giao dịch mua quanh vùng 117,4-117,5 triệu đồng/lượng và bán ra quanh vùng 120,4-120,5 triệu đồng/lượng. Dù không có biến động về giá, đây vẫn là vùng giá cao của vàng nhẫn nếu so với SJC, Phú Quý hay Mi Hồng.

Hiện, mức giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường là ở thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Hai đơn vị này đang niêm yết giá vàng nhẫn quanh vùng 120,7 triệu đồng/lượng (bán ra) và mua vào vàng nhẫn của người dân chủ yếu quanh mức 117,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện tại cũng là vùng giá đỉnh lịch sử mà vàng nhẫn có được từ trước đến nay.

Gần một tháng qua, giá vàng nhẫn liên tục tăng bền bỉ. So với hồi đầu năm khi Bảo Tín Minh Châu chủ yếu bán ra vàng nhẫn quanh vùng 84 triệu đồng/lượng, thì mức giá hiện tại đã tăng tới 37 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 44%. Và người mua vàng nhẫn từ đầu năm nếu bán ra ở vùng đỉnh lịch sử này sẽ hưởng khoản lãi gần 34 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng đang trên đà giảm nhẹ. Kim quý hiện giao dịch quanh 3.328 USD /ounce, giảm 10 USD (-0,29%) so với giá chốt phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng gần 107 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn còn kém giá vàng nhẫn trong nước hơn 13 triệu/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC hơn 18 triệu/lượng.