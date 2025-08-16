Người lăng mạ sao Premier League bị bắt

Cảnh sát Merseyside xác nhận một người đàn ông 47 tuổi đến từ Liverpool bị bắt giữ vì tình nghi thực hiện hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Antoine Semenyo.

Dù chịu ảnh hưởng từ sự cố, Semenyo vẫn ghi hai bàn cho Bournemouth.

Trận khai màn Premier League mùa 2025/26 giữa Liverpool và Bournemouth rạng sáng 16/8 tại Anfield bị phủ bóng bởi một sự cố đáng xấu hổ. Phút 28, khi Antoine Semenyo chuẩn bị thực hiện quả ném biên, tiền đạo của Bournemouth bất ngờ bị một CĐV Liverpool buông lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Theo thông báo từ cảnh sát Merseyside, người đàn ông 47 tuổi bị tình nghi phạm tội gây rối trật tự công cộng, phân biệt chủng tộc và đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Theo The Athletic, kết quả điều tra có thể dẫn đến lệnh cấm sân vĩnh viễn và các cáo buộc hình sự đối với người đàn ông này.

Thanh tra trưởng cảnh sát Merseyside, Kev Chatterton, nhấn mạnh: “Cảnh sát Merseyside không khoan nhượng với bất kỳ hình thức tội phạm phân biệt chủng tộc nào. Chúng tôi xem những sự việc như thế này rất nghiêm túc và sẽ chủ động phối hợp với CLB để xin lệnh cấm đến sân đối với những người chịu trách nhiệm”.

Ông cũng kêu gọi người hâm mộ báo cáo ngay các hành vi tương tự cho nhân viên sân hoặc cảnh sát. Về phần mình, Semenyo cũng lên tiếng trên trang cá nhân, bày tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ từ đồng đội và cộng đồng bóng đá: “Đêm tại Anfield sẽ mãi ở trong tôi - không phải vì lời nói của một cá nhân, mà vì cách cả đại gia đình bóng đá đã đoàn kết”.