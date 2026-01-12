Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người lạ mặc áo mưa, che ô kín mặt đập phá ôtô

  Thứ hai, 12/1/2026 14:51 (GMT+7)
  • 14:51 12/1/2026

Một đối tượng mặc áo mưa, che ô kín mặt đã dùng vật cứng đập phá ôtô của người dân tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 12/1, Công an phường Trường Vinh cho biết đơn vị đang lấy lời khai, thu thập hình ảnh camera an ninh để điều tra vụ việc người dân trình báo có người phá hoại tài sản.

Theo trình báo, khoảng gần 6h sáng cùng ngày, một người lạ tiếp cận chiếc ôtô của anh L.Đ.C (31 tuổi) đỗ trước căn nhà thuê trên đường Phan Đăng Lưu. Đối tượng mặc áo mưa, đội mũ, che kín mặt, cầm ô và dùng vật cứng đập phá xe, khiến đèn chiếu sáng, kính chắn gió cùng một số bộ phận ngoại thất bị hư hỏng nặng.

Dap pha oto Nghe An anh 1

Hình ảnh người lạ mặc áo mưa, che ô đập phá ôtô.

Phát hiện sự việc, anh C. kiểm tra hiện trường, ghi nhận thiệt hại và làm đơn trình báo cơ quan công an.

Anh cho biết, căn nhà thuê được sử dụng để kinh doanh thuốc thú y và từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, tối trước khi xảy ra sự việc, khu vực cạnh nhà có hộ kinh doanh karaoke gây ồn ào nên anh đã sang nhờ giảm âm lượng.

Sau vụ việc, anh C. đưa xe đi sửa chữa và được báo thiệt hại ước tính gần 50 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang phối hợp các đơn vị liên quan trích xuất camera, truy tìm đối tượng và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

https://tienphong.vn/clip-nguoi-la-mac-ao-mua-che-o-kin-mat-dap-pha-o-to-post1812252.tpo

Nguồn: Thu Hiền/Tiền Phong

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

