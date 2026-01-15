Người khiến ông Trump giơ 'ngón tay thối' được quyên góp 810.000 USD

Một công nhân tại hãng xe Ford - người la hét phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm của ông tới chi nhánh Detroit - đã được ủng hộ tới 810.000 USD.

TJ Sabula. Ảnh: GoFundMe.

Theo tờ Detroit News, tính tới tối 14/1 (giờ địa phương), hai chiến dịch gây quỹ trực tuyến cho TJ Sabula có tên “TJ Sabula là người yêu nước” và “Ủng hộ công nhân Ford TJ Sabula trong thời gian bị tạm thời nghỉ việc” đã thu về hơn 810.000 USD .

“TJ là cha của hai đứa con nhỏ, là chồng và thành viên của Liên đoàn Công nhân Ôtô Hoa Kỳ (UAW) Chi nhánh 600. Số tiền quyên góp sẽ hỗ trợ TJ và gia đình anh ấy trang trải chi phí trong thời gian khó khăn này”, chiến dịch GoFundMe nêu rõ.

UAW chỉ trích quyết định cho Sabula tạm thời nghỉ việc và tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng.

Trước đó, video do tờ TMZ công bố đầu tiên và được Nhà Trắng xác nhận ghi lại cảnh một công nhân tại nhà máy Dearborn Truck của Ford đã hét “kẻ bảo kê tội phạm ấu dâm” về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/1.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ nhiều lần hứa hẹn, rồi rút lại, sau đó tiếp tục cam kết công bố những bằng chứng mới, có khả năng gây chấn động, liên quan đến mạng lưới ấu dâm bị cáo buộc của tỷ phú Jeffrey Epstein.

Ông Trump dường như đã đáp trả bằng một lời chửi thề và giơ ngón tay giữa về phía người la hét. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, Steven Cheung, không xác nhận ông Trump có giơ ngón tay giữa không, nhưng khẳng định tổng thống đã “phản ứng thích đáng và rõ ràng” tới “một kẻ điên la hét và chửi rủa trong cơn thịnh nộ”.

TJ Sabula - công nhân tại dây chuyền sản xuất của nhà máy Dearborn Truck - nhận mình là người la hét vào ông Trump và không hối hận vì đã làm vậy. Tuy nhiên, anh cũng lo lắng về công việc sau vụ việc, tuyên bố mình “bị nhắm mục tiêu trả thù chính trị vì làm bẽ mặt ông Trump trước bạn bè ông ấy”.

“Số phận thường không hay mỉm cười với tôi. Khi mọi thứ đến, tôi tốt nhất nên sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Hôm nay tôi đã làm được điều đó”, anh nói.

Trong một tuyên bố, Dave Tovar - phát ngôn viên của Ford - cho biết tôn trọng là một giá trị cốt lõi của công ty và “chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ cá nhân nào nói điều không phù hợp tại các cơ sở của chúng tôi”.

“Chúng tôi có quy trình xử lý những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không can thiệp vào các vấn đề nhân sự cụ thể”, ông Tovar nói.

