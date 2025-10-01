Người khiến Bolt mất HCV Olympic nay sống nhờ villa Airbnb

Từng khiến Usain Bolt mất “cú ăn ba Olympic” lịch sử vì dính doping, Nesta Carter nay đã rời xa đường chạy để mưu sinh bằng nghề tay trái.

Usain Bolt từng đứng trên đỉnh thế giới với thành tích “triple triple” huyền thoại - ba lần liên tiếp giành 3 HCV tại Olympic. Thế nhưng, cột mốc vĩ đại ấy bị hoen ố khi người đồng đội Nesta Carter dính án doping, khiến Bolt và các đồng đội bị tước HCV tiếp sức 4x100 m tại Bắc Kinh 2008.

Giờ đây, khi cả hai cùng bước sang tuổi 39, con đường đời của Carter đã rẽ sang hướng khác. Sau khi chính thức giải nghệ trong tai tiếng năm 2021 vì tái phạm chất cấm, cựu VĐV Jamaica lặng lẽ rời xa ánh hào quang. Thay vì tốc độ trên đường chạy, Carter giờ kiếm sống bằng bất động sản. Anh sở hữu “Carter’s Nest Villa” - căn villa sang trọng tại thủ đô Kingston, được quảng bá trên Airbnb với mức giá từ 150 đến 300 bảng/đêm, kèm đầy đủ tiện nghi cao cấp.

Nhìn lại sự nghiệp, Carter từng cùng Michael Frater, Asafa Powell và Bolt lập kỷ lục thế giới 4x100 m tại Bắc Kinh. Nhưng niềm vui ấy biến mất chín năm sau, khi mẫu thử của Carter bị phát hiện dương tính với methylhexaneamine. Dù kháng cáo, anh vẫn bị kết tội, đồng nghĩa Bolt mất đi một phần trong di sản Olympic của mình.

Điều đáng chú ý là Bolt, dù bị tước HCV, vẫn giữ sự điềm tĩnh khi nhắc về Carter. “Tôi không giận dữ. Đó là chuyện xảy ra trong cuộc sống. Tôi đã hoàn thành mục tiêu cá nhân của mình và đó mới là điều quan trọng”, huyền thoại điền kinh chia sẻ với CNN. Bolt cũng thừa nhận nếu sự việc xảy ra trước Rio 2016, có lẽ anh sẽ day dứt hơn, nhưng việc kịp hoàn tất “cú ăn ba Olympic” giúp ông cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong khi Bolt vẫn là biểu tượng toàn cầu, thì Carter - người từng chạy mở màn ở nội dung tiếp sức năm 2008 - nay an phận với cuộc sống bình dị, gắn liền với căn villa mang tên mình. Hai số phận, hai di sản đối lập, nhưng cùng góp thêm một lát cắt đáng nhớ vào lịch sử điền kinh Jamaica.