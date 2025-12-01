Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người hùng World Cup 2026 bẽ mặt vì penalka hỏng

Tại vòng 14 giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie), Troy Parrott thực hiện hỏng quả penalty ở phút 90+9, khiến AZ Alkmaar chịu thất bại 0-1 trước Twente.

Troy Parrott bị chế giễu.

Được trao cơ hội gỡ hòa từ chấm 11 m trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, Parrott chọn cách thực hiện kiểu panenka, khi sút vào giữa khung thành định lừa thủ môn. Tuy nhiên, cú sút của anh lại bay vọt xà ngang, khiến AZ Alkmaar chịu thất bại.

Với pha bỏ lỡ này, Parrott trở thành cầu thủ thứ ba trong thế kỷ 21 bỏ lỡ ba quả penalty liên tiếp tại giải Eredivisie, sau Michel Kreek và Everton. Anh cũng trở thành đề tài chế giễu của nhiều CĐV Hà Lan bởi pha sút phạt đền vô trách nhiệm khiến đội nhà thất bại.

Những tuần gần đây, Parrott gây chú ý khi đạt phong độ cao cùng tuyển Ireland, giúp đội tuyển nước này giành vé dự vòng play-off World Cup 2026 theo kịch bản khó tin nhất. Chỉ trong vòng tuần lễ cuối cùng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, anh ghi 5 bàn thắng, bao gồm một cú đúp hạ gục Bồ Đào Nha ngay tại Dublin.

Parrott sau đó ghi thêm một cú hat-trick khác với bàn ấn định ở phút 90+6 trước Hungary, đưa Ireland vào vòng play-off World Cup 2026 theo cách không ai tưởng tượng.

