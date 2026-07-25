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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Người hạnh phúc thường dùng lý trí để chọn bạn đời?

  • Thứ bảy, 25/7/2026 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bạn đời là người cùng chúng ta chia sẻ nửa cuộc đời về sau, hỗ trợ bạn vượt qua những thử thách của hôn nhân và cuộc sống. Khi đưa ra lựa chọn ai là người phù hợp, cần lý trí.

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Hãy dùng lý trí cân nhắc xem bạn cần điều gì nhất ở người bạn đời để đưa ra lựa chọn phù hợp. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim: Khi điện thoại đổ chuông.

Khi chúng ta chuyển tiếp qua các mối quan hệ, nhu cầu của chúng ta về đối phương cũng thay đổi. Thay vì tìm kiếm một người có vẻ được bạn bè chúng ta mến mộ hay sẽ là một người chu cấp tốt, chúng ta bắt đầu khao khát một người có sức lôi cuốn nhiều hơn với các nhu cầu tâm hồn của chúng ta.

Điều này có thể hàm nghĩa là cảm thức tâm linh, ý thức hay nhận thức của một người tình tương lai trở nên quan trọng đối với chúng ta vì bây giờ nó là điều mà chúng ta đề cao như là một phần của bản thân chúng ta.

Chúng ta cũng có thể sẽ bắt đầu khao khát một ai đó biết truyền cảm hứng cho ta hay thách thức ta trở thành phiên bản tốt nhất có thể của bản thân mình. Mặc dầu những nhu cầu đó hay thay đổi, chúng chỉ bắt đầu bén rễ trong giai đoạn này của mối tình tâm giao.

Đây là điểm đáng sợ khi chúng ta bắt đầu nhận ra: Được rồi, đây có thể không phải thứ mình muốn, nhưng mình không biết mình thật sự muốn gì. Trong giai đoạn thực tế của mối quan hệ tâm giao, chúng ta có thể bắt đầu trung thực hơn với chính mình - không hẳn vì ta muốn vậy, hay cảm thấy sẵn sàng đón nhận những thay đổi mà chúng ta có thể mời gọi vào cuộc đời mình, mà vì nó sẽ dần dần trở thành chuyện không thể không xảy ra.

Vào lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ thành thực hơn về những gì chúng ta cần từ đối phương và có thể bắt đầu cảm thấy chúng ta cần một ai đó hỗ trợ hết mình, chúng ta khát khao một người giúp ta cảm thấy được tự do, hay thậm chí còn giúp ta khám phá được nhiều hơn về con người mình.

Dẫu những câu hỏi ấy là cần thiết, điều chúng ta không nhận ra là chúng ta vẫn đang kiếm tìm một người giúp ta cảm nhận theo một cách nào đấy về bản thân ta vì chúng ta vẫn chưa đủ khả năng tự làm điều đó, và trên thực tế nó sẽ giúp khai mở mối quan hệ tiếp theo của chúng ta: Tình yêu do duyên nghiệp.

Tôi luôn hỏi các khách hàng, “Những điều bạn không thể thương lượng là gì?” - những nhu cầu hay khao khát cốt lõi mà bạn không sẵn sàng thỏa hiệp. Đôi khi anh ấy cởi mở chấp nhận những đứa con, khi khác anh ấy là một người chu cấp, hay thậm chí chăm sóc cá nhân rất chu đáo.

Bất kể những điều không thể thương lượng đó là gì, nếu chúng xuất phát từ các nhu cầu cốt lõi của chúng ta, chúng cung cấp một trạm kiểm soát tuyệt vời khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sử dụng mô hình những điều không thể thương lượng cho phép chúng ta loại bớt được hàng tháng - hay hàng năm trời - dành cho một người đơn giản là muốn những thứ khác biệt với chúng ta, để chúng ta cư xử và nói năng một cách rõ ràng hơn về những nhu cầu của mình.

Ngắn gọn hơn, tôi thường sẽ yêu cầu những khách hàng nữ tóm tắt bản danh sách những điều không thể thương lượng của họ xa hơn nữa, chỉ bằng một từ. Tôi so sánh việc này với một bản mô tả công việc: Nếu bạn đăng một quảng cáo tìm kiếm bạn đời, bạn sẽ dùng từ nào? Người chu cấp? Người nuôi dưỡng? Người khích lệ? Người bảo vệ?

Có thể định nghĩa các nhu cầu của chúng ta bằng một từ sẽ cho ta biết điều gì là quan trọng nhất với chúng ta trong một mối quan hệ và cho phép chúng ta tập trung vào điều đó.

Vì vậy có lẽ anh ấy đã phạm phải một số thứ không thể thương lượng, có lẽ đang tồn tại những vấn đề về khoảng cách địa lý cần tìm hướng giải quyết, nhưng nếu anh ấy phù hợp với một từ của chúng ta thì khi ấy có lẽ nên bỏ công xem thử mối quan hệ này có thể đi tới đâu.

Tất cả những cảm xúc và nhận thức ấy đều là cần thiết vì chúng bắt đầu giúp chúng ta từ bỏ nhu cầu cần đến người bạn tâm giao để định nghĩa chúng ta và con đường đời của ta, và thay vào đó, ban cho chúng ta sự tự do để sáng tạo nó cho bản thân ta.

Đây là lúc chúng ta bắt đầu nhìn nhận tình huống dựa trên thực tế, và cũng là lúc có thể chúng ta ngừng cố gắng quá mức để làm cho nó phù hợp. Tuy nhiên, chúng ta không ngừng cố gắng vì tình yêu đã hết, và đó chỉ là một nguyên do tại sao việc chia tay người bạn tâm giao trở nên khó khăn đến vậy; người ta luôn dễ dàng kết thúc mọi chuyện với ai đó hơn một khi không còn cảm xúc nữa.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Bạn đời Chu cấp Bạn tâm giao Cảm thức Duyên nghiệp Bạn đời

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