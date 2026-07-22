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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Nguyên tắc quan trọng để tìm thấy tình yêu đích thực

  • Thứ tư, 22/7/2026 13:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nếu bạn được sống thật với cảm xúc của chính mình, đó mới là tình yêu lành mạnh. Cảm giác mãn nguyện sẽ đến một cách tự nhiên khi bạn được thấu hiểu và yêu thương chân thành.

Tình yêu ảnh 1

Trong tình yêu, bạn cần sống thật với cảm xúc của mình, thay vì chạy theo những vui buồn của đối phương. Ảnh minh họa: M&C.

Tình yêu với bạn tâm giao thuận lợi về nhiều mặt, nhưng yếu tố khó khăn và rốt cuộc mang tính chủ chốt đó là chúng ta không thể sống cùng kiểu tình yêu đó mà vẫn là chính mình được, nhưng đây là điều mà chúng ta chỉ học được theo thời gian.

Chúng ta cần đến người bạn tâm giao để định nghĩa về mình đến nỗi chúng ta bắt đầu có cảm giác bị tù túng đến mức đưa ra sự lựa chọn thật đáng sợ để khám phá ra con người thật của chúng ta là ai.

Chúng ta cần người bạn tâm giao mang đến cho ta sự thuận lợi để chúng ta học được rằng chúng ta cần được thử thách. Suy cho cùng, chúng ta trước tiên cần tuân theo các quy tắc về tình yêu và hạnh phúc để sau đó ta mới có thể ngộ ra rằng rốt cuộc chẳng có quy tắc nào cả.

Tất cả mọi thứ trong tình yêu là một nền tảng cho việc trở thành bản ngã đích thực của chúng ta nhưng cũng giúp chúng ta xác định được những gì ta cần từ người khác. Trong các mối quan hệ, mỗi người có những nhu cầu cốt lõi để cảm nhận được hạnh phúc, yêu thương và thỏa mãn với nửa kia và cuộc sống của ta nói chung.

Khi một trong những nhu cầu đó chưa được đáp ứng, chúng ta cảm thấy hoang mang vì tất cả những thứ khác đều quá tốt; đó là khi chúng ta cố gắng làm cho nó ăn khớp cho dù đấy không phải là điều mà số phận ấn định. Điều này dẫn tới quyết định trong tiềm thức cố gắng làm một ai đó “vừa vặn” với chúng ta, mặc dù họ không có khả năng “lấp đầy” nó bằng bản ngã chân thực của họ.

Những nhu cầu cốt lõi của chúng ta không chỉ là động cơ thúc đẩy cho bất kỳ mối quan hệ nào chúng ta bước vào, mà chúng còn là phong vũ biểu để biết được liệu mối quan hệ đó có kéo dài hay không.

Mỗi chúng ta đều có những nhu cầu cốt lõi khác biệt, tùy thuộc chúng ta là ai và chúng ta đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời. Ngay cả cùng một người cũng sẽ có một bộ nhu cầu cốt lõi khác nhau trong những giai đoạn cuộc sống khác nhau.

Hãy nghĩ lại khi còn lứa tuổi hai mươi, hay thậm chí là tuổi thanh niên. Những gì chúng ta cần từ đối phương có khả năng căn cứ nhiều vào ý kiến của xã hội. Chúng ta muốn một người mà ta có thể vui đùa cùng họ, một người dễ chịu, một người chúng ta thích ôm hôn và người đó cũng được lòng đám bạn của chúng ta.

Khi chúng ta lớn tuổi hơn, những nhu cầu đó chuyển thành ai đó sẽ trở thành một ông bố bà mẹ tốt, người có lẽ sẽ là một người chồng tốt hay người vợ hiền, người có tài chính ổn định.

Song chừng nào chúng ta còn đặt những nhu cầu cốt lõi của mình dựa trên các yếu tố ngoại cảnh, thì khi ấy chúng ta vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy thật sự mãn nguyện.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Tình yêu Bạn tâm giao Tình yêu Bản ngã Tù túng Ăn khớp

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