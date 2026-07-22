Picasso sáng tạo trường phái Lập thể

Khởi đầu từ bức "Les Demoiselles d'Avignon", Pablo Picasso cùng Georges Braque đã khai sinh trường phái Lập thể, đặt nền móng cho nhiều trào lưu nghệ thuật của thế kỷ XX.

Bức tranh Lâu đài Roche-Guyon được họa sĩ Georges Braque vẽ năm 1909. Ảnh: artforarch.

Trường phái Lập thể 1907-1914

Các nghệ sĩ tiêu biểu: Pablo Picasso • Georges Braque • Juan Gris Jean Metzinger • Fernand Léger

Trường phái Lập thể được sáng lập bởi Pablo Picasso (1881 - 1973) và Georges Braque (1882 - 1963) vào năm 1907-1908, đây có lẽ là trào lưu quan trọng nhất, và chắc chắn là trào lưu có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến nền nghệ thuật hiện đại.

Tạo nên một hướng đi mới cho hội họa, các họa sĩ Lập thể đã từ bỏ phương pháp phối cảnh từng được sử dụng để diễn họa không gian từ thời Phục hưng, và họ cũng đã thoát khỏi những hình ảnh tả thực chuẩn mực. Thay vào đó, họ khắc họa vật thể từ những góc nhìn đa chiều.

Với nguồn cảm hứng từ các tác phẩm của Cézanne được chiêm ngưỡng trong một triển lãm trước đó vào năm 1906, ban đầu Picasso và Braque đã làm việc cùng nhau với ý định thoát li khỏi các quy chuẩn nghệ thuật truyền thống của châu Âu trong việc tạo nên ảo giác về không gian từ những góc nhìn cố định.

Khởi đầu là bức tranh Les Demoiselles d'Avignon (Những cô nàng ở Avignon) của Picasso vào năm 1907, cho thấy sự ảnh hưởng của Cézanne và dấu ấn của các loại mặt nạ châu Phi và tượng của người Iberia. Giai đoạn đầu tiên của trào lưu này được gọi là Lập thể phân tích và kéo dài đến năm 1912. Giai đoạn thứ hai được gọi là Lập thể tổng hợp, bởi giai đoạn này sử dụng cả các loại chất liệu phi nghệ thuật, chẳng hạn như những tờ báo được dùng trong tranh cắt dán, và những màu sắc tươi sáng hơn.

Trường phái Lập thể tổng hợp kéo dài đến năm 1914. Các nghệ sĩ khác bắt đầu thử nghiệm những diễn giải cá nhân về các ý tưởng, và nhìn một cách tổng thể, trường phái Lập thể đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ và trào lưu nghệ thuật sau đó.