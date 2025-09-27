Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

Chiều 27/9, vùng biển Hà Tĩnh sóng lớn, gió giật mạnh khi bão số 10 tiến sát đất liền. Nhiều tàu đánh cá sau nhiều ngày ra khơi nối đuôi nhau trở về bến để tránh trú.

Trên bãi biển Thiên Cầm, hàng chục ngư dân vội vàng kéo lưới, neo và gia cố tàu trước khi rút lên bờ tìm nơi an toàn.

Không chỉ ngư dân, các hộ kinh doanh và người dân ven biển cũng tất bật thu dọn đồ đạc.

Các nhà hàng hải sản và quán ăn dọc tuyến du lịch Thiên Cầm đồng loạt đóng cửa, nhiều gia đình huy động người thân chuyển bàn ghế, tủ lạnh và bếp núc lên khu vực cao hơn.

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người dân, bởi chỉ hơn một tháng trước họ vừa hứng chịu bão số 5 với nhiều thiệt hại chưa kịp khắc phục.

" Bão số 5 vừa làm hỏng mái và cuốn trôi nhiều vật dụng, gia đình tôi phải vay mượn mới sửa tạm được. Giờ lại nghe tin bão số 10 mạnh hơn đang đến, coi như bao công sức lại mất hết. Chúng tôi thực sự lo lắng”, một người dân ở xã Thiên Cầm chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 18h ngày 27/9, bão số 10 ở vị trí khoảng 15,6° Vĩ Bắc, 112,5° Kinh Đông, cách Đà Nẵng 460 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, di chuyển với tốc độ 30 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp Bắc và Trung Trung Bộ, trong đó Hà Tĩnh chịu tác động mạnh.

Rút kinh nghiệm từ bão số 5, người dân triển khai công tác phòng chống bão khẩn trương hơn. Nhiều gia đình chủ động gia cố mái nhà, cửa sổ, tích trữ lương thực, nước sạch và chuẩn bị phương án sơ tán.

Hệ thống chính quyền cơ sở cũng thường xuyên phát loa thông báo, nhắc nhở bà con tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân lưu trú trên tàu thuyền, chòi canh nuôi trồng thủy sản hay các khu vực ven biển nguy hiểm khi bão áp sát. Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí kiểm tra, rà soát phương án sơ tán, sẵn sàng đưa người dân đến nơi an toàn bất cứ lúc nào.

Chiều 27/9, lãnh đạo UBND xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau bão số 5, tuyến đê Hội Thống đoạn qua 2 thôn Tân Ninh Châu và Hải Phong xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sóng biển xâm thực, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân phía trong đê.

Xã đã huy động gần 300 người gồm lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển cùng người dân địa phương khẩn trương gia cố thân đê bằng đá hộc, cát sỏi và vật liệu từ dự án cải tạo Sân bay Vinh. Ngoài 4 máy múc, hàng chục xe tải của người dân cũng được huy động chở vật liệu phục vụ công tác ứng cứu.

Chính quyền xã đã lên phương án sơ tán khẩn cấp khoảng 1.200 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Dự kiến, việc di dời dân sẽ hoàn thành trong sáng 28/9.