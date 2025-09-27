Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Hà Tĩnh tất bật gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

  • Thứ bảy, 27/9/2025 21:54 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tàu thuyền vội vã tìm nơi trú ẩn, người dân Hà Tĩnh tất bật chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 với sức gió giật cấp 15 đổ bộ.

bao Bualoi anh 1

Chiều 27/9, vùng biển Hà Tĩnh sóng lớn, gió giật mạnh khi bão số 10 tiến sát đất liền. Nhiều tàu đánh cá sau nhiều ngày ra khơi nối đuôi nhau trở về bến để tránh trú.
bao Bualoi anh 2

Trên bãi biển Thiên Cầm, hàng chục ngư dân vội vàng kéo lưới, neo và gia cố tàu trước khi rút lên bờ tìm nơi an toàn.
bao Bualoi anh 3

Không chỉ ngư dân, các hộ kinh doanh và người dân ven biển cũng tất bật thu dọn đồ đạc.
bao Bualoi anh 4

Các nhà hàng hải sản và quán ăn dọc tuyến du lịch Thiên Cầm đồng loạt đóng cửa, nhiều gia đình huy động người thân chuyển bàn ghế, tủ lạnh và bếp núc lên khu vực cao hơn.
bao Bualoi anh 5

Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người dân, bởi chỉ hơn một tháng trước họ vừa hứng chịu bão số 5 với nhiều thiệt hại chưa kịp khắc phục.
bao Bualoi anh 6

"Bão số 5 vừa làm hỏng mái và cuốn trôi nhiều vật dụng, gia đình tôi phải vay mượn mới sửa tạm được. Giờ lại nghe tin bão số 10 mạnh hơn đang đến, coi như bao công sức lại mất hết. Chúng tôi thực sự lo lắng”, một người dân ở xã Thiên Cầm chia sẻ.
bao Bualoi anh 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 18h ngày 27/9, bão số 10 ở vị trí khoảng 15,6° Vĩ Bắc, 112,5° Kinh Đông, cách Đà Nẵng 460 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12, giật cấp 15, di chuyển với tốc độ 30 km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp Bắc và Trung Trung Bộ, trong đó Hà Tĩnh chịu tác động mạnh.
bao Bualoi anh 8

Rút kinh nghiệm từ bão số 5, người dân triển khai công tác phòng chống bão khẩn trương hơn. Nhiều gia đình chủ động gia cố mái nhà, cửa sổ, tích trữ lương thực, nước sạch và chuẩn bị phương án sơ tán.
bao Bualoi anh 9

Hệ thống chính quyền cơ sở cũng thường xuyên phát loa thông báo, nhắc nhở bà con tuyệt đối không được chủ quan.
bao Bualoi anh 10

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân lưu trú trên tàu thuyền, chòi canh nuôi trồng thủy sản hay các khu vực ven biển nguy hiểm khi bão áp sát. Đồng thời, lực lượng chức năng được bố trí kiểm tra, rà soát phương án sơ tán, sẵn sàng đưa người dân đến nơi an toàn bất cứ lúc nào.

Chiều 27/9, lãnh đạo UBND xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau bão số 5, tuyến đê Hội Thống đoạn qua 2 thôn Tân Ninh Châu và Hải Phong xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ sóng biển xâm thực, đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân phía trong đê.

Xã đã huy động gần 300 người gồm lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển cùng người dân địa phương khẩn trương gia cố thân đê bằng đá hộc, cát sỏi và vật liệu từ dự án cải tạo Sân bay Vinh. Ngoài 4 máy múc, hàng chục xe tải của người dân cũng được huy động chở vật liệu phục vụ công tác ứng cứu.

Chính quyền xã đã lên phương án sơ tán khẩn cấp khoảng 1.200 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Dự kiến, việc di dời dân sẽ hoàn thành trong sáng 28/9.

Miền Trung mưa trắng trời do bão Bualoi, nhiều nơi ngập sâu, cô lập

Chưa đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 10 Bualoi gây mưa lớn, ngập úng chia cắt nhiều địa phương ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

7 giờ trước

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

8 giờ trước

Bão số 10 di chuyển nhanh bất thường, đổ bộ lúc triều cường

Bão số 10 (Bualoi) được dự báo đổ bộ đúng thời điểm triều cường khiến nước dâng cao từ Bình Định đến Hà Tĩnh. Các chuyên gia nhận định đây là cơn bão di chuyển nhanh bất thường.

9 giờ trước

Viên Minh - Hoàng Hà/VTC News

