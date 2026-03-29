Người Hà Nội thu nhập bình quân gần 19.000 USD năm 2035

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 18.800 USD.

Chiều 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã biểu quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, Hà Nội xác định đến năm 2035 sẽ có khoảng 14-15 triệu người, đến 2045 khoảng 15-16 triệu người, đến 2065 khoảng 17-19 triệu người.

Sau giai đoạn 2065-2085 và xa hơn, cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người, đảm bảo quy chuẩn về mật độ dân số, có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa khoảng 22-25 triệu người với dự báo phát triển gia tăng tạm trú, khách vãng lai, làm việc, học tập, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khách du lịch.

Hà Nội cũng đặt ra lộ trình phát triển kinh tế theo từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, 2026-2035 là thời gian chuyển đổi số và tăng trưởng bứt phá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 11%/năm; đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD , thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 18.800 USD .

Giai đoạn 2036-2045 là giai đoạn bứt phá và hiện đại hóa toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỷ USD , thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD ; chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10.

Giai đoạn 2046-2065, Hà Nội là thành phố toàn cầu và hạnh phúc, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 5%/năm; đến năm 2065, quy mô GRDP bùng nổ đạt khoảng 1.920 tỷ USD ; thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD ; chỉ số HDI đạt 0,95, thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc của thế giới.

Theo quy hoạch, Hà Nội xác định có 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Các trục này đóng vai trò như “xương sống” kết nối các khu vực, hình thành hệ sinh thái không gian kinh tế đô thị đồng bộ và hiện đại.

Đáng chú ý, trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế, quy hoạch chuyển hướng khai thác không gian theo chiều đứng (đa tầng) và tích hợp đa giá trị trong cùng một không gian (đa lớp), bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Không gian đô thị được tổ chức theo ba tầng chức năng chính, bao gồm không gian ngầm cho hạ tầng và dịch vụ; không gian mặt đất và tầm thấp cho sinh hoạt và giao thông; và không gian trên cao gắn với các mô hình phát triển mới trong tương lai.

Cấu trúc đô thị đa lớp cũng được hình thành trên nền tảng các lớp giá trị gồm di sản - văn hóa, sinh thái - tự nhiên và kinh tế - số hóa.

Việc kiểm soát ranh giới phát triển đô thị được đặt ra chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng phát triển lan tỏa, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị nén tại các khu vực giao thông công cộng.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và gia tăng giá trị; chú trọng bảo tồn không gian làng truyền thống với cấu trúc “làng trong phố - phố trong làng”, gắn với phát triển du lịch, văn hóa và các ngành nghề truyền thống.

Một định hướng quan trọng khác là phát triển không gian xanh với mục tiêu tỷ lệ cây xanh đạt 40-50% diện tích tự nhiên toàn thành phố, đồng thời duy trì quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước và hành lang thoát lũ ở mức hợp lý, bảo đảm phát triển bền vững.