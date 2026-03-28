Hà Nội sắp có thêm 400.000 m2 văn phòng, ngày càng xa trung tâm

Thị trường văn phòng Hà Nội bước vào giai đoạn mới sau khi nguồn cung tăng nhanh, với xu hướng mở rộng ra khu vực ngoài trung tâm và nhu cầu nâng cấp không gian làm việc.

Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội của hãng dịch vụ bất động sản Savills mới đây cho thấy đến năm 2025, tổng nguồn cung văn phòng Thủ đô đạt khoảng 2,3 triệu m2 diện tích cho thuê thuần (NLA), với công suất thuê khoảng 85%.

Trong khi đó, hãng Cushman & Wakefield ước tính quy mô thị trường hiện khoảng 1,74 triệu m2, tăng 160% trong vòng 10 năm.

Nguồn cung tăng trưởng mạnh

Sự chênh lệch số liệu của hai đơn vị đến từ khác biệt về phương pháp thống kê và phạm vi khảo sát. Tuy vậy, cả hai báo cáo đều cho thấy nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đã tăng nhanh trong thời gian dài, tạo áp lực điều chỉnh về tỷ lệ lấp đầy trong những năm gần đây.

Theo Cushman & Wakefield, sau khi nguồn cung tăng khoảng 40% trong 5 năm qua, thị trường bắt đầu phân hóa rõ. Các tòa nhà hạng A duy trì khả năng hấp thụ tốt hơn, trong khi phân khúc hạng B chịu áp lực lớn bởi khách thuê trở nên chọn lọc.

Giá thuê cũng phản ánh xu hướng này. Cushman & Wakefield cho biết năm 2025, giá chào thuê văn phòng hạng A đạt khoảng 31,85 USD /m2/tháng, cao hơn đáng kể so với mức 20,85 USD /m2/tháng của hạng B.

Ở góc độ nhu cầu, Savills ghi nhận hoạt động thuê chủ yếu đến từ doanh nghiệp công nghệ thông tin và nhóm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (FIRE). Các giao dịch thuê có xu hướng nâng cấp chất lượng, khi doanh nghiệp ưu tiên không gian làm việc hiện đại, hiệu quả vận hành cao.

Dịch chuyển khỏi trung tâm, ưu tiên chất lượng, hiệu quả vận hành

Một xu hướng nổi bật được cả 2 đơn vị chỉ ra là sự dịch chuyển nguồn cung và nhu cầu ra ngoài khu vực trung tâm.

Savills cho biết khu trung tâm vẫn dẫn đầu về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy, nhưng các địa bàn ngoài trung tâm đang cải thiện nhanh nhờ nguồn cung mới, đặc biệt ở phân khúc hạng A. Từ nay đến năm 2028, đơn vị này dự báo thị trường sẽ bổ sung khoảng 403.000 m2, chủ yếu tại khu vực phía tây và ngoài trung tâm.

Cushman & Wakefield cũng ghi nhận xu hướng tương tự, khi nguồn cung đã mở rộng từ khu CBD truyền thống Hoàn Kiếm sang các khu vực như Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy và Tây Hồ. Trong đó, Cầu Giấy hiện chiếm tỷ trọng lớn, còn khu vực phía tây như Starlake và Tây Hồ Tây được kỳ vọng trở thành các cụm văn phòng mới.

Theo ông Nguyễn Phước Thuận, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường văn phòng Hà Nội không còn được định nghĩa đơn thuần bởi sự mở rộng về quy mô, mà bởi sự thay đổi rõ rệt trong những yếu tố mà khách thuê coi trọng. Theo ông, khách thuê ngày càng chọn lọc hơn, ưu tiên chất lượng, hiệu quả vận hành, chiến lược vị trí và các tiêu chuẩn ESG (phát triển bền vững). Điều này đang làm thay đổi các quyết định thuê trên toàn thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là sự gia tăng các tòa nhà đạt chứng nhận xanh. Cushman & Wakefield cho biết các dự án đạt tiêu chuẩn LEED, EDGE (chứng nhận công trình xanh quốc tế) ngày càng nhiều, buộc các tài sản cũ phải nâng cấp để duy trì sức cạnh tranh.

Về triển vọng, Savills dự báo nguồn cầu vẫn duy trì tích cực nhưng mang tính chọn lọc cao hơn, trong khi Cushman & Wakefield cho rằng thị trường sẽ bước sang giai đoạn phát triển đa cực, với trọng tâm là chất lượng, tính linh hoạt của không gian làm việc và hiệu quả vận hành.