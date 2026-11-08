Người dùng iPhone mất mẹo lưu ảnh miễn phí

Một số người dùng iPhone tận dụng Shared Albums để lưu ảnh, video miễn phí, nhưng bản cập nhật iOS 27 khiến mẹo này không còn dễ áp dụng như trước.

Nhiều người vẫn dùng mẹo Shared Albums để tránh mua iCloud. Ảnh: Macrumors.

Apple thiết kế Shared Albums (Album được chia sẻ) để người dùng trao đổi hình ảnh với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, một số người đã biến tính năng này thành kho lưu trữ phụ.

Theo chính sách cũ của Apple, ảnh và video trong Shared Albums không được tính vào hạn mức dung lượng iCloud của người tạo album. Mỗi album có thể chứa tối đa 5.000 ảnh và video, với tối đa 100 người tham gia, bao gồm chủ sở hữu.

Điều này khiến Shared Albums trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng chỉ có 5 GB iCloud miễn phí. Thay vì phải nâng cấp lên gói iCloud+ để có thêm không gian lưu trữ, họ có thể tạo nhiều album riêng, phân loại theo từng sự kiện, chuyến đi hoặc khoảng thời gian.

Minh Trang (p. Thạnh Mỹ Tây) cho biết người thường xuyên đi concert như cô có thể tạo một album riêng cho mỗi buổi biểu diễn, sau đó chuyển những video đã quay vào đó. Khi tải nội dung lên đầy đủ, người dùng có thể xóa bản gốc khỏi thư viện ảnh để giải phóng bộ nhớ iPhone.

Dù hữu ích, Shared Albums không được thiết kế để lưu trữ bản gốc với chất lượng cao nhất. Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, với các album được tạo trên iOS 26 trở về trước, ảnh khi chia sẻ sẽ giảm xuống tối đa 2.048 pixel ở cạnh dài. Riêng ảnh panorama có thể đạt chiều rộng 5.400 pixel.

Người dùng có thể chọn nâng cấp Shared Album để lưu ảnh chất lượng cao. Ảnh: Apple.

Trong khi đó, video được chia sẻ có thời lượng tối đa 15 phút và độ phân giải không vượt quá 720p. Điều này đồng nghĩa những đoạn video 4K quay bằng iPhone sẽ không giữ được chất lượng ban đầu khi đưa vào album.

Ngoài ra, Apple cũng lưu ý Shared Albums tải lên một bản sao của nội dung. Ảnh và video tải xuống từ album có thể không giữ đầy đủ thông tin như bản gốc. Vì vậy, người dùng không nên xem đây là phương án sao lưu duy nhất cho những hình ảnh quan trọng.

Mẹo lưu trữ này đã thay đổi đáng kể khi Apple phát hành iOS 27. Theo chính sách mới, Shared Album được tạo trên phiên bản hệ điều hành mới sẽ lưu ảnh, video ở độ phân giải gốc. Đổi lại, nội dung trong album bắt đầu được tính vào dung lượng iCloud của chủ sở hữu.

Đáng chú ý, thay đổi không chỉ áp dụng với hình ảnh do chủ album tải lên. Nếu những người được mời đóng góp ảnh, video vào album, dung lượng của các nội dung này cũng tính vào hạn mức iCloud của người sở hữu.

Dù vậy, Apple không xóa bỏ hoàn toàn cơ chế cũ. Những Shared Albums tạo trên iOS 26 trở về trước vẫn giữ nguyên chính sách lưu trữ, miễn là người dùng không chủ động nâng cấp chúng lên trải nghiệm mới.

Apple cũng bổ sung tùy chọn tạo album tạm thời trên iOS 27. Những album này không tính vào dung lượng iCloud nhưng sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày, phù hợp với nhu cầu chia sẻ hình ảnh trong các sự kiện ngắn hạn hơn là lưu trữ lâu dài.

Với người dùng vẫn đang tận dụng Shared Albums cũ, việc cập nhật iOS 27 không đồng nghĩa toàn bộ kho ảnh miễn phí lập tức biến mất. Điều quan trọng là phân biệt album cũ và album mới, đồng thời cân nhắc trước khi chọn nâng cấp.

Người dùng cũng cần kiểm tra nội dung đã tải lên đầy đủ trước khi xóa ảnh gốc khỏi thư viện. Nếu muốn giữ chất lượng ban đầu, nên có thêm một bản sao trên ổ cứng hoặc dịch vụ lưu trữ khác.