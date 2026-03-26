Người đu đỉnh bạc đã mất hơn 50 triệu đồng mỗi kg

Phú Quý hiện bán bạc thỏi tại mốc trên 74 triệu đồng/kg, nhóm “đu đỉnh” bạc của thương hiệu này ở vùng giá gần 124 triệu đồng/kg đang chịu mức lỗ tới 52 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước rớt mạnh khiến người mua ở mức đỉnh chịu thua lỗ nặng. Ảnh: Phú Quý.

Tại thời điểm vía Thần Tài năm 2025, giá bạc trong nước chỉ dao động quanh mức 33-35 triệu đồng/kg. Trong giai đoạn này, bạc chưa quá thu hút sự chú ý lớn như vàng. Tuy nhiên, một bộ phận nhà đầu tư đã bắt đầu gom hàng với kỳ vọng kim loại này sẽ hưởng lợi từ xu hướng tăng của thị trường hàng hóa toàn cầu.

Chính từ vùng giá thấp này, một chu kỳ tăng mạnh đã được kích hoạt. Giá bạc dần leo lên khoảng 60 triệu đồng/kg vào đầu tháng 12/2025, gần như gấp đôi chỉ sau chưa đầy một năm. Đà tăng này tạo nền tảng cho một giai đoạn “tăng tốc” sau đó, khi dòng tiền đầu cơ bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ hơn.

Sau khi vượt mốc 60 triệu đồng/kg, thị trường bước vào pha hưng phấn rõ rệt. Giá bạc liên tục bứt phá, nhanh chóng vượt 100 triệu đồng/kg và đạt đỉnh gần 124 triệu đồng/kg vào cuối tháng 1 vừa qua.

Như vậy, nếu tính từ vùng giá 33-35 triệu đồng/kg, mức tăng tương đương hơn 3 lần chỉ trong chưa tới 1 năm. Đây là biên độ sinh lời hiếm thấy trong thời gian ngắn đối với một tài sản truyền thống. Ngay cả với những nhà đầu tư tham gia muộn hơn ở vùng 67 triệu đồng/kg, mức lợi nhuận tại đỉnh vẫn lên tới gần 80%.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy đến ngay sau khi mặt hàng này lập đỉnh. Giá bạc sau đó nhanh chóng lao dốc về vùng 70 triệu đồng/kg chỉ trong vòng một tháng, tương đương mức giảm khoảng 54 triệu đồng/kg, tức gần 44% giá trị. Đây là cú rơi đủ sâu để đảo ngược trạng thái lợi nhuận của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người tham gia ở vùng giá cao.

Hiện tại, giá bạc trong nước đang hồi phục nhẹ. Giá bạc thỏi của Phú Quý hiện giao dịch tại 72,12 - 74,365 triệu đồng/kg. Bạc thỏi Ancarat chạy quanh vùng 73,4 - 75,6 triệu đồng/kg. Bạc thỏi SBJ của Sacombank neo chắc chắn tại 76,1 - 78,64 triệu đồng/kg.

Có thể thấy, ở vùng giá hiện tại, bức tranh lợi nhuận của nhà đầu tư đã phân hóa rõ rệt.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Phú Quý trong vòng một năm trở lại đây. Ảnh: CanvasJS Trial.

Những người mua từ giai đoạn vía Thần Tài năm ngoái ở mức 33-35 triệu đồng/kg vẫn còn lãi khoảng 37 triệu đồng/kg, nhưng phần lớn lợi nhuận từng đạt được tại đỉnh đã “bốc hơi”.

Nhóm mua quanh 60-67 triệu đồng/kg gần như chỉ còn lãi mỏng, trong khi những nhà đầu tư mua từ 80-90 triệu đồng/kg đã bắt đầu thua lỗ.

Riêng nhóm “đu đỉnh” ở vùng trên 100 triệu đồng/kg đến gần 124 triệu đồng/kg đang chịu mức lỗ sâu nhất. Với mức giá hiện tại, khoản lỗ lên tới 28-52 triệu đồng mỗi kg, sau khi đã cộng thêm chênh lệch giá mua - bán.

Đánh giá về triển vọng vĩ mô của bạc thời gian tới, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng nếu so với vàng, quy mô thị trường nhỏ hơn khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động của dòng tiền, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường vĩ mô có biến động mạnh.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang tác động rõ nét tới định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Trong bối cảnh đó, lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường, tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngân hàng trung ương lớn.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hiện để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào tháng 4. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng duy trì lãi suất hiện tại và nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng trong ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể lùi thời điểm bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sang năm 2027, trái ngược với kỳ vọng ban đầu về việc hạ lãi suất từ giữa năm nay.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống. Lo ngại về mặt bằng lãi suất cao kéo dài, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã lấn át vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.