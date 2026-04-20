Người đẹp boxing Lê Thị Bằng trở lại ấn tượng

Cựu tuyển thủ số một boxing nữ Việt Nam, Lê Thị Bằng trở lại ấn tượng tại Trigger Promotion 7 khi thắng áp đảo Nguyễn Lê Tuyết Nhi và sớm khẳng định mục tiêu chạm trán đối thủ đẳng cấp thế giới.

Lê Thị Bằng trở lại sau 10 năm.

Tâm điểm của sự kiện Trigger Promotion 7 diễn ra tối 19/4 tại TP.HCM là màn tái xuất của Lê Thị Bằng sau gần một thập niên rời xa sàn đấu để chuyển sang công tác huấn luyện.

Trở lại thi đấu ở hạng cân 55,2 kg, Lê Thị Bằng đối đầu đàn em Nguyễn Lê Tuyết Nhi. Dù xa thi đấu thời gian dài, cựu vô địch SEA Games vẫn cho thấy nền tảng chuyên môn vượt trội. Nữ võ sĩ kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng khả năng di chuyển linh hoạt, giữ cự ly hợp lý và liên tục tung ra các tổ hợp đòn chính xác.

Trong khi đó, Tuyết Nhi nỗ lực đáp trả nhưng gặp nhiều khó khăn trước kinh nghiệm và khả năng phòng thủ kín kẽ của đàn chị. Sau hai hiệp đấu liên tục bị dồn ép và nhận nhiều cú đánh nặng, ban huấn luyện của Tuyết Nhi quyết định xin dừng trận đấu, qua đó giúp Lê Thị Bằng giành chiến thắng knock-out kỹ thuật.

Màn trở lại này cho thấy đẳng cấp của một trong những gương mặt tiêu biểu nhất boxing nữ Việt Nam. Trước đây, Lê Thị Bằng từng giành HCV SEA Games 28 và có thời điểm đứng hạng 6 thế giới.

Chia sẻ sau trận, nữ võ sĩ cho biết cô vẫn chưa thật sự hài lòng vì chưa thể gặp đối thủ quốc tế như kế hoạch ban đầu. Theo sắp xếp trước đó, Lê Thị Bằng dự kiến thượng đài với Menjawi Magdalyn, nhưng tay đấm này không thể đến Việt Nam vì vướng thủ tục giấy tờ.

Lê Thị Bằng bày tỏ mong muốn ở lần xuất hiện tiếp theo sẽ được so tài cùng một võ sĩ có tên tuổi và thứ hạng quốc tế, qua đó kiểm chứng năng lực bản thân cũng như khẳng định vị thế boxing Việt Nam.