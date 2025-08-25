Người đầu tiên ghép chip não của Elon Musk giờ ra sao

Noland Arbaugh (29 tuổi), bệnh nhân bị liệt suốt 8 năm và là người đầu tiên được cấy ghép chip của Neuralink, tiết lộ thiết bị đã thay đổi cuộc sống của mình sau 18 tháng phẫu thuật.

Chip não Neuralink đã giúp Arbaugh có thể chơi game trở lại. Ảnh: Bloomberg.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Fortune, Noland Arbaugh, bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép chip não của Neuralink, cho biết thiết bị này đã giúp anh có thể làm được nhiều việc hơn cho bản thân.

“Tôi cảm thấy mình lại có tiềm năng. Tôi đoán tôi luôn có tiềm năng, nhưng bây giờ đang tìm cách để thực hiện hóa tiềm năng đó một cách có ý nghĩa. Nó rất khác biệt”, Arbaugh nói.

Arbaugh chia sẻ bản thân sử dụng thiết bị này khoảng 10 giờ một ngày để điều khiển máy tính và có thể học, đọc và chơi game.

Bệnh nhân 29 tuổi cũng đã đăng ký các lớp học tại trường cao đẳng cộng đồng ở Arizona và đang tìm cách bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, thông qua các buổi diễn thuyết chuyên nghiệp có trả tiền và những buổi nói chuyện trực tiếp.

Noland Arbaugh (29 tuổi) là bệnh nhân đầu tiên được cấy ghép giao diện não-máy tính, hay còn gọi là BCI từ Neuralink, start-up về chip não của tỷ phú Elon Musk. Năm 2024, bệnh nhân chia sẻ khi bị liệt suốt 8 năm, anh đã từ bỏ việc chơi cờ. Nhưng Neuralink đã giúp anh có thể thực hiện mong ước này và chơi liên tục trong 8 giờ.

“Thật ra ca phẫu thuật không hoàn hảo. Chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề trong khi mổ. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng như thế này là đã xong, vì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tôi”, Arbaugh chia sẻ.

Trên lý thuyết, BCI là một hệ thống giải mã tín hiệu não và chuyển chúng thành lệnh cho thiết bị công nghệ bên ngoài. Nếu hệ thống đi vào hoạt động, những bệnh nhân mắc các bệnh thoái hóa nghiêm trọng như bại liệt hoàn toàn có thể nhắn tin hoặc lướt mạng xã hội bằng tâm trí.