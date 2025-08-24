3 người đàn ông quyết định vận mệnh Intel

Tổng thống Trump quyết định đầu tư nhà nước, Masayoshi Son rót 2 tỷ USD còn CEO Lip-Bu Tan phụ trách điều phối chiến lược.

Intel đối mặt với giai đoạn khó khăn chưa từng có. Ảnh: Reuters.

Intel, gã khổng lồ chip từng thống trị thị trường, đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Ông Trump vừa thông báo sẽ cung cấp khoản đầu tư hơn 8 tỷ USD , biến chính phủ Mỹ thành cổ đông lớn nhất hãng chip. Trước đó, tập đoàn công nghệ SoftBank Group thông báo rót 2 tỷ USD vào nhà sản xuất này. Tuy nhiên, chiến lược sau đó cho Intel vẫn chưa có gì rõ ràng.

Theo Nikkei, tương lai của "cựu vương" ngành chip đang nằm trong tay của 3 người đàn ông. Đầu tiên là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền của ông vừa chi hàng tỷ USD trợ cấp để mua cổ phần Intel. Tiếp đến, Masayoshi Son, tỷ phú sáng lập kiêm chủ tịch SoftBank. Ông có mối quan hệ thân thiết với Trump.

Son là nhân vật then chốt trong dự án Stargate, sáng kiến đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Cuối cùng, CEO Intel Lip-Bu Tan, cựu nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu Thung lũng Silicon. Tan có mối quan hệ lâu dài với Son, từng là thành viên hội đồng quản trị SoftBank.

CEO SoftBank đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực vực dậy Intel. Ảnh: Reuters.

Trong 3 người, Son có vẻ đang ở trung tâm. Đầu tháng này, Trump chỉ trích Tan. Ông nói CEO Intel nên từ chức, cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai phía. Trong khi đó, Son giữ thái độ hòa hoãn. Có lý do để tin rằng doanh nhân người Nhật Bản đã tận dụng các mối quan hệ để đảm bảo khoản đầu tư của SoftBank vào Intel.

Quỹ đã sở hữu cổ phần trong Arm, công ty thiết kế chip hàng đầu. Tập đoàn cũng đầu tư vào Nvidia, nhà sản xuất chip AI số một hiện tại. Việc thêm Intel vào danh mục giúp Son định vị tập đoàn Nhật Bản trên toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn. Tuy nhiên, doanh nhân này nổi tiếng với những lời hứa táo bạo, thiếu thực tế. Do đó, việc tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của ông rất rủi ro.

Mới đây, chính phủ Mỹ chính thức nắm 10% cổ phần Intel sau thương vụ 8,9 tỷ USD . Quỹ công mua 433,3 triệu cổ phiếu với giá 20,47 USD /cp. Mức này thấp hơn giá thị trường hiện tại. Thỏa thuận chuyển đổi khoản trợ cấp CHIPS Act thành cổ phần thay vì bơm tiền mặt mới.

Intel đóng vai trò quan trọng với Mỹ trong cuộc chiến bán dẫn. Họ là công ty duy nhất có khả năng sản xuất chip tiên tiến trên lãnh thổ nước này. Điều này biến doanh nghiệp thành tài sản chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia. Hầu hết chip trên thế giới hiện được sản xuất tại đảo Đài Loan.