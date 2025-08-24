Biến động lớn tại Meta

Bộ phận AI tại Meta có sự thay đổi lớn trong bối cảnh công ty tăng cường đầu tư, duy trì cạnh tranh trong cuộc đua AI.

Mark Zuckerberg, CEO Meta. Ảnh: New York Times.

Theo nguồn tin của New York Times, Meta vừa thông báo tách bộ phận AI (mang tên Meta Superintelligence Labs) thành 4 nhóm nhỏ.

Cụ thể, một nhóm tập trung vào nghiên cứu AI, nhóm khác dành trọng tâm cho “siêu trí tuệ” (superintelligence) - phiên bản mạnh mẽ hơn của AI hiện nay. Một nhóm tập trung vào sản phẩm, trong khi nhóm còn lại chú trọng cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu và phần cứng AI liên quan.

Đây là động thái mới nhất của CEO Mark Zuckerberg trong chiến lược tái cấu trúc bộ phận AI của công ty. Dù có tiềm năng lớn, những thay đổi trên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn nội bộ tại Meta.

Không chịu thua đối thủ

Nguồn tin cho rằng đây là đợt tái cấu trúc cuối cùng của Meta trong giai đoạn này. Các động thái được kỳ vọng cải thiện bộ máy, giúp công ty đạt mục tiêu tạo ra siêu trí tuệ, phát triển các sản phẩm AI nhanh hơn để cạnh tranh đối thủ.

Dưới cấu trúc mới, một số lãnh đạo trong bộ phận AI dự kiến rời Meta. Công ty cũng xem xét thu hẹp quy mô. Sau thời gian tuyển dụng hàng nghìn người, Meta có kế hoạch cắt giảm nhân sự hoặc chuyển nhân viên sang bộ phận khác.

Nguồn tin nhấn mạnh mọi thứ liên quan đến nhân sự tại Meta vẫn dừng ở mức thảo luận, chưa có quyết định chính thức.

Meta cũng cân nhắc ý tưởng sử dụng mô hình AI bên thứ ba, thay vì chỉ áp dụng công nghệ tự phát triển như hiện nay. Theo New York Times, phương pháp trên có thể áp dụng để xây dựng mô hình AI nguồn mở, hoặc cấp phép mô hình nguồn đóng từ những công ty khác.

Bộ phận AI tại Meta chứng kiến nhiều biến động những tháng gần đây. Zuckerberg không ngần ngại chi mạnh tay để duy trì vị thế, trong bối cảnh chỉ còn vài cái tên lớn đủ sức phát triển công nghệ tiên tiến nhất. Diễn biến ở Meta được giới công nghệ theo dõi sát sao khi cuộc đua AI chứng kiến nhiều doanh nghiệp thành công lẫn thất bại.

Căng thẳng tại Meta gia tăng từ khi công ty chiêu mộ Alexandr Wang. Ảnh: Reuters.

Quyết tâm của Zuckerberg được thể hiện rõ vào tháng 6, thời điểm Meta gặp khó khăn trong phát triển mô hình AI mới nhất. Lúc đó, công ty tuyên bố lập đội ngũ phát triển siêu trí tuệ, mục tiêu tạo ra AI mạnh hơn não người.

Ngay sau đó, Meta đầu tư 14,3 tỷ USD vào startup Scale AI, đồng thời chiêu mộ CEO Alexandr Wang để lãnh đạo bộ phận AI. Meta cũng đưa bảng lương hàng trăm triệu USD để tuyển dụng nhà nghiên cứu từ các đối thủ như OpenAI và Google, châm ngòi cuộc chiến tuyển dụng nhân tài ở Thung lũng Silicon.

Trong buổi gặp mặt nhà đầu tư vào tháng 7, Zuckerberg tin rằng siêu trí tuệ sẽ mở ra “kỷ nguyên trao quyền cá nhân hoàn toàn mới”, đồng thời khẳng định AI đã cải thiện bộ phận kinh doanh quảng cáo chủ chốt của Meta.

Công ty cho biết chi phí tài sản cố định trong năm nay có thể đạt 72 tỷ USD , phần lớn dùng để xây dựng trung tâm dữ liệu và tuyển dụng nhà nghiên cứu AI.

Biến động nhân sự

Căng thẳng tại Meta gia tăng từ khi Zuckerberg thành lập đội ngũ siêu trí tuệ, được quản lý bởi Wang. Theo New York Times, nhóm của Wang tập trung tạo ra mô hình AI mạnh nhất của công ty, tạm gọi là “mô hình ranh giới” (frontier model).

Đội ngũ của Wang cân nhắc phát hành mô hình dưới dạng đóng, chiến lược trái ngược so với truyền thống mở mã nguồn trước đây của Meta. Để so sánh, các công ty hoàn toàn giữ bí mật công nghệ với mô hình đóng, trong khi mô hình AI nguồn mở có thể được các nhà phát triển bên ngoài xây dựng, cải thiện.

Theo nguồn tin, đội ngũ đã từ bỏ Behemoth, mô hình ranh giới trước đây của Meta để phát triển công nghệ mới. Lịch trình phát hành Behemoth vào đầu năm ngoái đã bị hoãn do kết quả kém trong các bài kiểm tra hiệu suất.

3 nguồn tin khác nhau cho biết do Meta đã chi hàng tỷ USD tuyển dụng nhân tài AI, một số nhân viên lâu năm tỏ ra khó chịu với nhân sự mới.

Vào tháng 7, Meta bổ nhiệm nhà nghiên cứu OpenAI Shengjia Zhao làm trưởng nhóm khoa học AI. Thời gian gần đây, hàng loạt nhân viên và nhà nghiên cứu cũ phải chất vấn trước Zhao về những công việc trước đây, đồng thời phỏng vấn vị trí làm việc mới.

Logo Meta trước trụ sở công ty tại California (Mỹ). Ảnh: Bloomberg.

Meta cũng chiêu mộ cựu CEO GitHub Nat Friedman, bên cạnh Daniel Gross, cựu CEO startup Safe Superintelligence. Bộ đôi này sẽ dẫn dắt đội ngũ phát triển tính năng AI trong mảng sản phẩm và nghiên cứu ứng dụng.

Biến động nhân sự không dừng lại. Joelle Pineau, một trong những nhà khoa học máy tính hàng đầu tại Meta, đã rời công ty để gia nhập startup Cohere. Angela Fan, nhà khoa học từng làm việc với mô hình Llama, cũng chuyển sang OpenAI.

Loredana Crisan, Phó chủ tịch bộ phận AI tạo sinh, sẽ rời công ty để chuyển sang vị trí Giám đốc thiết kế tại Figma, nguồn tin từ New York Times cho biết.

Vài lãnh đạo AI lâu năm tại Meta vẫn ở lại công ty. Rob Fergus, đồng sáng lập phòng nghiên cứu AI tại Meta năm 2014, tiếp tục giữ tư cách trưởng phòng thí nghiệm Nghiên cứu AI Nền tảng (FAIR), chịu trách nhiệm thúc đẩy AI thông qua các công nghệ nguồn mở.

Tiếp theo, Ahmad Al-Dahle và Amir Frenkel, những người từng phụ trách sản phẩm AI tạo sinh, sẽ tập trung lên chiến lược và báo cáo cho Wang.