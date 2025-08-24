Bí ẩn tiếng chụp ảnh trên iPhone Nhật

Không có quy định thành văn nào về việc bắt buộc thêm tiếng chụp ảnh vào điện thoại bán ở Nhật Bản. Đây chỉ là quy chuẩn được áp dụng thành mặc định.

iPhone bán ở Nhật Bản mặc định luôn có âm thanh khi chụp ảnh. Ảnh: ZDNET.

Tại Việt Nam, các dòng máy xách tay nhà mạng từ Nhật Bản từng phổ biến nhờ giá rẻ. Tuy nhiên, một trong những khác biệt của điện thoại từ thị trường này là chức năng tiếng chụp ảnh được bật mặc định, không thể tắt. Theo CNET Nhật Bản, tùy chọn này xuất hiện ở hầu hết smartphone bán ra tại thị trường này. Tuy nhiên, ít người chú ý đến lý do nó được áp dụng và phổ cập từ khi nào.

Tại Việt Nam, tính năng này được giải thích dạng truyền miệng rằng nó là quy định của thị trường máy bán ra. Nhật Bản có mức độ ưu tiên về quyền riêng tư cao hơn những nước khác. Tuy nhiên, quan điểm này không chính xác.

Theo CNET, từ khi chức năng chụp ảnh có mặt trên điện thoại, lo ngại chụp trộm xuất hiện ở đất nước Mặt trời mọc. Vào thời điểm đó, các nhà mạng, bên bán điện thoại chính ở nước này, cố gắng xoa dịu chỉ trích bằng cách thêm tiếng màn trập.

“Không có luật cụ thể nào. Cũng chẳng có quy định từ hiệp hội ngành. Đây là chức năng tự áp dụng ở mảng sản xuất. Các hãng có quyền tự do nhưng đều chọn cách tiếp cận có tiếng khi chụp ảnh”, Giám đốc điều hành một hãng điện thoại Nhật Bản cho biết.

Các mẫu Sony Xperia đời mới đã được tùy chỉnh âm thanh khi chụp ảnh. Ảnh: AU.

Một nhân viên có 20 năm làm việc trong mảng này, chia sẻ rằng ngay ở Nhật Bản cũng có nhiều giả thuyết về tính năng này. Từng có thời gian nhà chức trách đưa ra yêu cầu, và được bên sản xuất chấp thuận. Đây không phải luật bắt buộc, nhưng bộ quy chuẩn nhà mạng gửi đến bên sản xuất gồm việc thêm tiếng màn trập vào camera.

Sau thời gian dài, nó trở thành mặc định, được các hãng di động nước ngoài như Samsung, Apple, Google áp dụng trên máy bán ở Nhật Bản.

Sản phẩm mới ra mắt của Sony gần đây là bằng chứng cho thấy không có quy định bắt buộc nào về tiếng chụp ảnh. Cụ thể, hãng cho phép người dùng tắt âm thanh hoàn toàn ở các máy Xperia không SIM vật lý. CNET cho rằng khi camera được xem trọng, các hãng bổ sung việc tắt tiếng ở Nhật Bản sẽ phổ biến hơn.

Ngoài ra, ngay ở nước này cũng có những người tìm mua điện thoại xách tay, chủ yếu từ Mỹ và Canada. Smartphone, đặc biệt là iPhone từ những nước này không khác biệt với bản bán ở Nhật Bản. Ngoài ra, chúng có thể tắt được tiếng chụp ảnh phiền toái.