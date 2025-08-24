Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Bí ẩn tiếng chụp ảnh trên iPhone Nhật

  • Chủ nhật, 24/8/2025 17:49 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Không có quy định thành văn nào về việc bắt buộc thêm tiếng chụp ảnh vào điện thoại bán ở Nhật Bản. Đây chỉ là quy chuẩn được áp dụng thành mặc định.

iPhone bán ở Nhật Bản mặc định luôn có âm thanh khi chụp ảnh. Ảnh: ZDNET.

Tại Việt Nam, các dòng máy xách tay nhà mạng từ Nhật Bản từng phổ biến nhờ giá rẻ. Tuy nhiên, một trong những khác biệt của điện thoại từ thị trường này là chức năng tiếng chụp ảnh được bật mặc định, không thể tắt. Theo CNET Nhật Bản, tùy chọn này xuất hiện ở hầu hết smartphone bán ra tại thị trường này. Tuy nhiên, ít người chú ý đến lý do nó được áp dụng và phổ cập từ khi nào.

Tại Việt Nam, tính năng này được giải thích dạng truyền miệng rằng nó là quy định của thị trường máy bán ra. Nhật Bản có mức độ ưu tiên về quyền riêng tư cao hơn những nước khác. Tuy nhiên, quan điểm này không chính xác.

Theo CNET, từ khi chức năng chụp ảnh có mặt trên điện thoại, lo ngại chụp trộm xuất hiện ở đất nước Mặt trời mọc. Vào thời điểm đó, các nhà mạng, bên bán điện thoại chính ở nước này, cố gắng xoa dịu chỉ trích bằng cách thêm tiếng màn trập.

“Không có luật cụ thể nào. Cũng chẳng có quy định từ hiệp hội ngành. Đây là chức năng tự áp dụng ở mảng sản xuất. Các hãng có quyền tự do nhưng đều chọn cách tiếp cận có tiếng khi chụp ảnh”, Giám đốc điều hành một hãng điện thoại Nhật Bản cho biết.

iPhone Nhat anh 1

Các mẫu Sony Xperia đời mới đã được tùy chỉnh âm thanh khi chụp ảnh. Ảnh: AU.

Một nhân viên có 20 năm làm việc trong mảng này, chia sẻ rằng ngay ở Nhật Bản cũng có nhiều giả thuyết về tính năng này. Từng có thời gian nhà chức trách đưa ra yêu cầu, và được bên sản xuất chấp thuận. Đây không phải luật bắt buộc, nhưng bộ quy chuẩn nhà mạng gửi đến bên sản xuất gồm việc thêm tiếng màn trập vào camera.

Sau thời gian dài, nó trở thành mặc định, được các hãng di động nước ngoài như Samsung, Apple, Google áp dụng trên máy bán ở Nhật Bản.

Sản phẩm mới ra mắt của Sony gần đây là bằng chứng cho thấy không có quy định bắt buộc nào về tiếng chụp ảnh. Cụ thể, hãng cho phép người dùng tắt âm thanh hoàn toàn ở các máy Xperia không SIM vật lý. CNET cho rằng khi camera được xem trọng, các hãng bổ sung việc tắt tiếng ở Nhật Bản sẽ phổ biến hơn.

Ngoài ra, ngay ở nước này cũng có những người tìm mua điện thoại xách tay, chủ yếu từ Mỹ và Canada. Smartphone, đặc biệt là iPhone từ những nước này không khác biệt với bản bán ở Nhật Bản. Ngoài ra, chúng có thể tắt được tiếng chụp ảnh phiền toái.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Bong bóng AI sắp vỡ?

Cơn sốt AI đẩy định giá OpenAI, Anthropic lên hàng trăm tỷ USD, nhưng các nhà đầu tư cảnh báo SPV đang thổi bùng rủi ro bong bóng và gian lận.

55 phút trước

Biến động lớn tại Meta

Bộ phận AI tại Meta có sự thay đổi lớn trong bối cảnh công ty tăng cường đầu tư, duy trì cạnh tranh trong cuộc đua AI.

5 giờ trước

Apple kiện Oppo

Trong vụ kiện chấn động, Apple cáo buộc cựu kỹ sư cao cấp đã thông đồng với Oppo để đánh cắp bí mật thương mại của công ty.

11 giờ trước

Hà Mi

iPhone Nhật Apple iPhone CNET Xperia Tắt âm Sony Xperia Điện thoại xách tay

    Đọc tiếp

    Gioi han cua AI hinh anh

    Giới hạn của AI

    21:38 18/8/2025 21:38 18/8/2025 Công nghệ Công nghệ

    0

    OpenAI ra mắt GPT-5 với nhiều kỳ vọng, nhưng phản ứng trái chiều cho thấy tiến trình phát triển AI có thể đã bước vào giai đoạn chững lại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý