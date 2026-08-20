Người dân sắp có thể mua vé máy bay Tết 2027

Vietnam Airlines mở bán vé Tết từ ngày 25/8, với gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay, tăng 11% so với cao điểm Tết 2026.

Vietnam Airlines sẽ mở bán vé Tết Đinh Mùi từ ngày 25/8. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 từ ngày 25/8, với gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Đợt mở bán đầu tiên áp dụng cho giai đoạn cao điểm kéo dài một tháng, từ ngày 22/1 đến 20/2/2027, tương ứng 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng Âm lịch.

Theo kế hoạch, trên các đường bay nội địa, lượng chỗ giữa Hà Nội và TP.HCM tăng 15,4% so với Tết 2026. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng tăng 7%, trong khi các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế... tăng 6-13%.

Đây là những đường bay có nhu cầu lớn trong dịp Tết, khi dòng khách thường tập trung từ các tỉnh, thành phía Nam ra phía Bắc và miền Trung trước Tết, sau đó đảo chiều khi người dân trở lại làm việc.

Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ theo dõi tình hình đặt chỗ để tiếp tục điều chỉnh tải trên từng đường bay theo nhu cầu thực tế, đặc biệt trong những ngày sát Tết và giai đoạn sau kỳ nghỉ.

Ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines Group dự kiến tăng chuyến giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và một số thị trường có nhu cầu du lịch, thăm thân cao.

Tổng tải cung ứng quốc tế trong giai đoạn 22/1-20/2/2027 đạt hơn 1,1 triệu chỗ, tăng hơn 10% so với Tết 2026.

Một số đường bay ghi nhận mức tăng đáng kể như Đà Nẵng - Seoul tăng 94%, Hà Nội - Osaka tăng 81%, Hà Nội - Đài Bắc tăng 64% và Đà Nẵng - Tokyo tăng 58%.

Hãng cũng tăng cường các chuyến bay khởi hành từ sau 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau trong những ngày cao điểm. Các chuyến bay sáng sớm và tối muộn dự kiến chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay, nhằm phân bổ lại lưu lượng hành khách và mở thêm lựa chọn về thời gian di chuyển.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết bên cạnh nhu cầu về quê, thăm thân, ngày càng nhiều gia đình chọn kỳ nghỉ Tết để sum họp kết hợp du lịch.

Theo ông Trung, việc lựa chọn các chuyến bay ngược chiều cao điểm có thể giúp hành khách có thêm phương án về giờ bay và mức giá, đồng thời góp phần cân đối lượng khách giữa hai chiều.

Trước Tết, khi các chuyến bay từ phía Nam ra Bắc và miền Trung thường đông khách, hành khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể lựa chọn các chuyến bay đến TP.HCM, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Sau Tết, lợi thế về chỗ và giá có thể chuyển sang một số hành trình từ phía Nam, miền Trung ra phía Bắc. Vietnam Airlines cho biết giá vé trên một số chuyến bay ngược chiều cao điểm giữa Hà Nội và TP.HCM từ 888.000 đồng/chiều; giữa TP.HCM với Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn từ 666.000 đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đặt vé sớm, đồng thời linh hoạt về ngày và giờ bay để có thêm lựa chọn. Với các gia đình có kế hoạch du lịch dịp Tết, những chuyến bay ngược chiều cao điểm cũng có thể giúp tăng cơ hội tìm được mức giá phù hợp.