Người đàn ông suy thận ở tuổi 35 vì món ăn nguy hiểm

Không hút thuốc, không có tiền sử huyết áp cao, người đàn ông 35 tuổi sốc khi được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3. Bác sĩ cho biết nguyên nhân đến từ thói quen ăn hàng quán của người này.

Theo China News, anh Lâm, 35 tuổi, độc thân, là quản lý tại một công ty ở Đài Loan (Trung Quốc). Anh không hút thuốc, ăn nhạt, ít ăn đồ ngọt, không có tiền sử tăng huyết áp hay tiểu đường.

6 tháng gần đây, anh Lâm bắt đầu cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp. Ngoài ra, anh cảm thấy rất mệt mỏi, và dù ngủ bao nhiêu vào cuối tuần cũng vẫn kiệt sức. Gần đây, anh còn bị tiểu nhiều và tiểu có bọt.

Ban đầu, anh Lâm nghĩ rằng đó chỉ là do căng thẳng hoặc mệt mỏi tạm thời, cho đến khi khám sức khỏe phát hiện ra hàng loạt vấn đề. Ngoài huyết áp cao và protein niệu, điều đáng tiếc là chức năng thận của người này đã suy giảm đến giai đoạn 3 của bệnh thận mạn tính, với tốc độ lọc cầu thận chỉ còn 58 điểm.

Khi nhận được kết quả chẩn đoán, anh Lâm rất sốc và phản bác: "Tôi mới 35 tuổi, không hút thuốc hay uống rượu, và mặc dù tôi hay ăn ngoài. Tôi ăn bánh mì kẹp ở cửa hàng tiện lợi với cà phê latte cho bữa sáng, và khi bận vào giờ ăn trưa, tôi ăn bún thịt hoặc oden và tempura từ một quán ăn vỉa hè gần văn phòng. Bữa tối, tôi thường thích ăn cơm hộp sườn heo. Như vậy chắc là ổn mà, phải không?".

Tuy nhiên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), nhận định thoạt nhìn, thực đơn này nghe có vẻ giống một chế độ ăn uống điển hình, không phải là một bữa ăn buffet với nhiều thịt. Mấu chốt của vấn đề không phải là muối hay dầu, mà là "phốt phát ẩn" mà anh Lâm vô tình tiêu thụ mỗi ngày.

Những thực phẩm này chứa lượng lớn phốt phát vô cơ, loại phụ gia giúp giữ nước, tạo độ dai, giòn hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Cơ thể hấp thu loại phốt phát này gần như hoàn toàn, khiến thận phải làm việc quá tải trong thời gian dài, thậm chí nguy hiểm hơn cả chế độ ăn nhiều muối.

Với trường hợp trên, rất may là sau 3 tháng uống thuốc và duy trì chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt từ bác sĩ, phốt pho trong máu của anh Lâm trở lại bình thường, huyết áp và protein niệu giảm, và chức năng thận được cải thiện 20 điểm.

Các món ăn từ chả cá, thịt viên, đồ chiên giòn thường có hàm lượng phốt phát cao, có thể gây hại cho sức khỏe thận nếu ăn nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Dưới đây là 5 món ăn vặt bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cảnh báo có hàm lượng phốt phát cực cao và khuyến cáo nên ăn ít chúng hơn để bảo vệ thận.

Các sản phẩm từ chả cá: tempura, oden, chả cá viên

Hàm lượng phốt pho ước tính: 150-250 mg/100 g. Đây là vùng có nồng độ phốt phát cao nhất. Để ngăn chả cá bị nát trong quá trình nấu lâu trong nước dùng sôi và để duy trì độ dai ngon tuyệt vời, phốt phát là chất giữ nước thiết yếu trong ngành công nghiệp này. Chúng có nguy cơ chứa natri cao, phốt phát phụ gia lớn và dễ gây quá tải thận nếu ăn thường xuyên.

Thịt viên và sườn heo chiên giòn

Hàm lượng phốt pho ước tính: 180-300 mg/100 g. Thịt viên và sườn nướng bán ở chợ đêm thường chứa chất làm mềm hoặc chất giữ nước, có hàm lượng phốt phát cao. Điều này có thể làm cho thịt khô, nạc trở nên mềm mịn, nhưng lại làm tăng đáng kể gánh nặng cho thận.

Khoai lang chiên phồng, gà rán, đồ chiên giòn

Hàm lượng phốt pho ước tính: 100-200 mg/100 g. Để đảm bảo khoai lang viên có thể bảo quản lâu mà không bị teo lại và giữ được độ giòn, hoặc gà rán tẩm bột giữ được độ dai, người ta thường thêm phốt phát làm chất làm nở. Tác động của phốt phát đến sự vôi hóa mạch máu thậm chí còn lớn hơn so với dầu ăn thông thường, và chúng cũng gây hại cho sức khỏe thận.

Mì vàng, mì chế biến sẵn, mì ngoài hàng

Hàm lượng phốt pho ước tính: 80-150 mg/100 g. Nhiều quán mì lâu đời vẫn giữ được độ dai của mì ngay cả khi để trong hộp mang đi khoảng 20 phút. Điều này thường là do phốt phát được thêm vào để tăng cường độ dai của gluten và ngăn mì dễ bị nát. Điều này tiềm ẩn nguy cơ đáng kể đối với những người thích ăn mì khô với các món kho.

Các loại súp đặc

Hàm lượng phốt pho ước tính: 50-100 mg mỗi bát (200 ml). Để có được nước dùng sánh mịn, ngoài việc sử dụng tinh bột ngô để làm đặc, nhiều gói gia vị (như cá ngừ khô và bột xương) và chất ổn định cũng chứa phốt phát. Điều này giúp ngăn nước dùng bị loãng sau khi bảo quản lâu ngày. Mỗi ngụm nước dùng đậm đà này có thể đang làm suy giảm chức năng thận.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh không cần phải từ bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt, một số nguyên tắc dưới đây giúp bảo vệ thận tối ưu:

Quy tắc vàng "Chần trước khi luộc": Nếu bạn thích và thường xuyên ăn lẩu, hãy chần các nguyên liệu lẩu, oden và xúc xích trong nước sôi 3-5 phút trước khi nấu để loại bớt phốt phát.

Giảm lượng nước chấm và súp: Phốt phát và natri trong nhiều món ăn vặt sẽ hòa tan trong súp và các loại nước chấm béo ngậy.

Ưu tiên các loại thịt nguyên chất: Chọn thịt lợn hoặc thịt gà tươi thái lát thay vì thịt viên, thịt băm hoặc xúc xích chế biến sẵn.

Uống nhiều nước để chuyển hóa: Đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày để thận có đủ nước lọc các chất phụ gia hóa học này.