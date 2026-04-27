Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

'Người đàn ông salad' gây sốt giữa vụ nổ súng tại tiệc Nhà Trắng

  • Thứ hai, 27/4/2026 09:37 (GMT+7)
Khi hàng trăm khách mời tìm chỗ trú ẩn vì tiếng súng, Michael Glantz vẫn bình tĩnh ăn salad giữa phòng tiệc như không có chuyện gì xảy ra.

Trong khi phần lớn khách mời hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn giữa tiếng súng tại tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một người đàn ông vẫn ngồi yên tại bàn, bình tĩnh dùng món khai vị burrata như không có chuyện gì xảy ra.

Người đó là Michael Glantz - một “siêu cò” của Creative Artists Agency (CAA). Dù nghe rõ tiếng súng bên ngoài phòng tiệc tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4, ông cho biết không có ý định lao xuống sàn như những người xung quanh.

Đoạn video ghi lại cảnh Michael Glantz ung dung ăn salad khi tiếng súng vang lên tại tiệc Nhà Trắng lan truyền mạnh, khiến ông được gọi là "người đàn ông salad".

Trong cuộc trao đổi ngắn ngày hôm sau, Glantz nói ông không hề nao núng và muốn quan sát diễn biến.

“Tôi là người New York. Chúng tôi quen với còi xe, hỗn loạn mỗi ngày. Tôi không sợ. Có hàng trăm mật vụ lao qua bàn ghế, và tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra”, ông nói.

Khoảnh khắc “lệch pha” này được CNN ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến Glantz được đặt biệt danh “người đàn ông salad”.

Trước những thắc mắc vì sao không nằm xuống như mọi người, ông thẳng thắn: “Thứ nhất, tôi bị đau lưng, không thể nằm xuống - mà nếu có thì chắc phải cần người kéo tôi dậy. Thứ hai, tôi rất kỹ tính về vệ sinh. Không đời nào tôi nằm xuống sàn khách sạn Hilton trong bộ tuxedo mới tinh”.

Hình ảnh Glantz ung dung ăn salad trong lúc hỗn loạn trở thành điểm nhấn gây chú ý sau vụ nổ súng. Nhà phân tích truyền thông của CNN Brian Stelter xác nhận danh tính ông và gọi đây là một “siêu cò” trong ngành giải trí.

Trả lời TMZ, Glantz cho biết ông cảm thấy an toàn nhờ sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh trong phòng tiệc. “Không phải ngày nào cũng chứng kiến cảnh như vậy,” ông nói.

Glantz là người đại diện của nhà báo kỳ cựu Wolf Blitzer của CNN. Blitzer cho biết ông đứng cách nghi phạm chỉ vài mét bên ngoài phòng tiệc khi vụ nổ súng xảy ra. “Rất đáng sợ, rất ồn. Cảnh sát lao vào khống chế đối tượng rồi che chắn cho tôi”, ông kể.

Danh tính nghi phạm chưa được giới chức công bố chính thức, song một nguồn tin thực thi pháp luật liên bang xác nhận đó là Cole Tomas Allen, 31 tuổi. Người này dự kiến đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến vụ nổ súng.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguồn gốc số vũ khí mà nghi phạm mang theo, đồng thời nói rằng đối tượng “không hợp tác tích cực”.

Một đặc vụ Mật vụ bị thương trong vụ việc nhưng đã xuất viện và không nguy hiểm đến tính mạng.

Phương Linh

nổ súng Mỹ Pháp tiệc Nhà Trắng người đàn ông salad Michael Glantz Cole Tomas Allen mật vụ Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý