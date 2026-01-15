Người đàn ông mắc ung thư ác tính sau nhiều năm nhiễm HPV

Được chẩn đoán nhiễm virus HPV nhiều năm nhưng tưởng là viêm nhiễm thông thường, người đàn ông không đến bệnh viện. Khi phát hiện bất thường, bệnh đã tiến triển ung thư ác tính.

Virus HPV không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Ảnh: Adobe Stock.

Ông Chung (63 tuổi, sống tại Hàng Châu, Trung Quốc) từng nhiễm virus u nhú ở người (HPV) trong thời gian dài nhưng hầu như không có triệu chứng rõ rệt. Cho rằng đây chỉ là viêm nhiễm nhẹ, ông không tái khám định kỳ, để các tổn thương âm thầm tiến triển theo thời gian.

Chỉ đến khi xuất hiện dấu hiệu bất thường rõ ràng, ông mới nhập viện và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào vảy. Đây là dạng ung thư ác tính liên quan trực tiếp đến tình trạng nhiễm HPV kéo dài. Trường hợp này được xem là lời cảnh báo rằng HPV không chỉ là vấn đề của phụ nữ, mà nam giới cũng có nguy cơ đối mặt với biến chứng ung thư nếu chủ quan.

Trao đổi với Nhân dân Nhật báo, bác sĩ Phó Mãnh, Phó trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh (Bắc Kinh), nhấn mạnh rằng HPV không phải là vấn đề “chỉ của phụ nữ”.

Nam giới cũng đối mặt với nguy cơ tương tự và việc chậm trễ phát hiện, can thiệp có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trên thực tế, đặc điểm sinh lý của nam giới với cơ quan sinh dục ngoài có thể khiến các chủng HPV nguy cơ cao âm thầm ẩn náu ở những vị trí sâu hơn như niệu đạo hay hậu môn, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào vảy.

Theo các thống kê dịch tễ, tỷ lệ nam giới nhiễm HPV trên toàn cầu dao động từ 20% đến 30%. Ở Trung Quốc, con số này thấp hơn đôi chút, nhưng tỷ lệ nhiễm tích lũy trong suốt cuộc đời của nam giới có thể lên tới 80%, trong đó khoảng hai phần ba là các chủng HPV nguy cơ cao.

Bác sĩ Phó Mãnh cho biết mức độ phổ biến của HPV ở nam giới không hề thấp hơn nữ giới, song thường bị đánh giá thấp do hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất là sự khác biệt trong sàng lọc. Phụ nữ có thể phát hiện sớm HPV thông qua các chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ, trong khi nam giới gần như không có thói quen hay chương trình sàng lọc thường quy, khiến tình trạng nhiễm virus dễ bị bỏ sót.

Thứ hai là sự khác biệt về triệu chứng. Ở giai đoạn đầu, nhiễm HPV ở nam giới thường không gây biểu hiện rõ ràng, hoặc chỉ tiến triển thành sùi mào gà, nên nhiều người không cảm thấy khó chịu và trì hoãn việc đi khám.

Dù khả năng nhiễm HPV tiến triển thành ung thư ở nam giới tương đối thấp, ước tính khoảng 1%, nhưng khi ung thư đã hình thành, tiên lượng thường không thuận lợi.

Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường là rất quan trọng. Bác sĩ Phó Mãnh khuyến cáo nếu vùng dương vật, bìu xuất hiện các tổn thương dạng súp lơ hoặc nhú gai (có thể là một hoặc nhiều nốt sùi), người bệnh cần đi khám để được điều trị bằng các phương pháp như áp lạnh hoặc laser.

Trong khi đó, các tổn thương niêm mạc ở miệng - họng hoặc hậu môn có biểu hiện gồ ghề bất thường, loét kéo dài không lành cũng cần được kiểm tra nhằm loại trừ nguy cơ ung thư.

Bên cạnh phát hiện sớm, tiêm vaccine HPV được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả cho nam giới. Theo bác sĩ Phó Mãnh, vaccine HPV hiện nay có thể bảo vệ trước nhiều chủng virus nguy cơ cao, giúp phòng ngừa hơn 90% trường hợp sùi mào gà sinh dục và các loại ung thư liên quan đến HPV.