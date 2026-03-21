Người đàn ông ở TP.HCM gánh hậu quả sau 7 ngày nhậu liên tiếp

Uống khoảng 500 ml rượu mỗi ngày suốt một tuần, người đàn ông 46 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm gan nặng. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ gia tăng dịp lễ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Hà Phúc Tuyên, Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), bệnh nhân nhập viện với biểu hiện vàng da tăng nhanh, bụng chướng, mệt mỏi và chán ăn. Trước đó, người này uống khoảng 500 ml rượu mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp. Dù có tiền sử sử dụng rượu bia kéo dài nhiều năm, bệnh nhân không khám sức khỏe định kỳ.

“Chỉ sau một đợt uống nhiều ngày, tình trạng gan đã chuyển biến nặng, buộc phải nhập viện điều trị tích cực”, bác sĩ Tuyên cho biết.

Bác sĩ Tuyên cho biết gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia nhưng tổn thương thường diễn tiến âm thầm. Giai đoạn đầu, người bệnh chỉ có các dấu hiệu không đặc hiệu như mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng hoặc chướng nhẹ. Chính vì vậy, nhiều người chủ quan bỏ qua. Khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng như vàng da, vàng mắt, bệnh thường đã tiến triển nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Tại khoa Tiêu hóa, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, các bác sĩ điều trị hỗ trợ và yêu cầu ngưng hoàn toàn rượu bia nhưng tình trạng không cải thiện.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định sử dụng corticoid, phác đồ dành cho trường hợp nặng, đòi hỏi theo dõi chặt chẽ để hạn chế biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết tiêu hóa hay suy giảm chức năng thận.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đáp ứng tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Tuyên cho hay các kỳ nghỉ dài như Giỗ Tổ Hùng Vương hay lễ 30/4 - 1/5 là thời điểm nguy cơ gia tăng các bệnh lý liên quan đến rượu bia.

Những cuộc tụ tập kéo dài nhiều ngày, cùng tâm lý “xả hơi”, dễ khiến nhiều người uống vượt ngưỡng an toàn, trở thành “chất xúc tác” khiến bệnh gan tiềm ẩn bùng phát.

Bác sĩ Tuyên khuyến cáo người dân không nên uống rượu bia liên tục nhiều ngày, cần giới hạn lượng uống, không ép uống và chủ động theo dõi sức khỏe. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da… cần đi khám sớm.

“Kiểm soát rượu bia là cách đơn giản nhất để bảo vệ lá gan và tránh những hệ lụy đáng tiếc sau các cuộc vui”, bác sĩ Tuyên nhấn mạnh.