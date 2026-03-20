Bí ẩn loài rắn độc nhất hành tinh

Sở hữu nọc độc mạnh gấp 50 lần rắn hổ mang, Inland Taipan là "vua độc" trên cạn. Tuy nhiên, đằng sau vũ khí sinh hóa đủ hạ gục 100 người lại là một tập tính nhút nhát đầy bất ngờ.

Ẩn mình giữa những vùng bán hoang mạc khô cằn và hẻo lánh của Australia, Inland Taipan (rắn taipan nội địa) được giới khoa học xem là loài rắn có nọc độc mạnh nhất hành tinh. Thế nhưng, sinh vật sở hữu “vũ khí sinh hóa” đáng sợ bậc nhất này lại hiếm khi gây nguy hiểm cho con người.

Nọc độc mạnh nhất hành tinh

Khi nhắc đến rắn độc, nhiều người thường nghĩ ngay đến hổ mang chúa hay rắn mamba đen của châu Phi. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu độc học, danh hiệu loài rắn có nọc độc mạnh nhất thế giới lại thuộc về rắn taipan nội địa, một loài sinh sống ở những vùng bán hoang mạc xa xôi của Australia.

Rắn Taipan nội địa thường sống biệt lập ở các vùng bán hoang mạc Australia và hiếm khi tiếp xúc với con người. Ảnh: Shutterstocks.

Danh hiệu này được xác lập từ nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Huyết thanh Khối thịnh vượng chung Australia (CSL) năm 1979. Khi đó, các nhà khoa học đánh giá độc tính dựa trên chỉ số LD50, liều lượng nọc độc cần thiết để gây tử vong cho 50% cá thể thử nghiệm.

Kết quả cho thấy chỉ số LD50 của rắn taipan nội địa qua đường tiêm dưới da đạt mức 0,025 mg/kg, thấp nhất từng được ghi nhận ở các loài rắn trên cạn. Phương pháp tiêm dưới da là mô phỏng sát nhất tình huống rắn cắn trong tự nhiên, do đó có giá trị tham chiếu cao.

Một cá thể trưởng thành có thể bơm khoảng 44 mg nọc độc trong mỗi lần tấn công và tối đa có thể lên tới 110 mg. Theo các ước tính sinh học, lượng nọc này đủ gây tử vong cho hơn 100 người trưởng thành khỏe mạnh hoặc khoảng 250.000 con chuột thí nghiệm.

Sức mạnh của loài này không chỉ nằm ở lượng nọc độc mà còn ở cấu trúc phân tử phức tạp bên trong. Theo nghiên cứu của nhóm Phó Giáo sư Wayne Hodgson tại Đại học Monash, nọc của loài rắn này chứa một phức hợp độc tố thần kinh cực mạnh, trong đó nổi bật là paradoxin (PDX).

Rắn Taipan nội địa hiếm khi tấn công con người trừ khi cảm thấy bị đe dọa. Ảnh: Ricky Mack.

Paradoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh cơ, ngăn chặn quá trình giải phóng chất dẫn truyền thần kinh. Khi đó, các tín hiệu từ não không thể truyền đến cơ bắp, khiến nạn nhân nhanh chóng rơi vào trạng thái tê liệt toàn thân.

Bác sĩ và chuyên gia độc chất Scott A. Weinstein cho biết sau khi bị cắn, nạn nhân có thể xuất hiện hàng loạt triệu chứng nghiêm trọng như đau đầu dữ dội, buồn nôn, đau bụng, sụp mí mắt, khó nuốt và co giật cơ. Đồng thời, các enzyme trong nọc độc còn phá vỡ cơ chế đông máu, gây xuất huyết nghiêm trọng.

Nếu không được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc kịp thời, nạn nhân có thể nhanh chóng rơi vào suy hô hấp và trụy tim mạch. Trong những trường hợp nặng, quá trình này có thể diễn ra chỉ trong vòng 30-45 phút.

Nhầm lẫn kéo dài nhiều thập kỷ

Trong nhiều năm, nhiều người lầm tưởng rắn biển Belcher là loài có nọc độc mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia sau đó khẳng định đây là một hiểu lầm xuất phát từ sai sót trong phương pháp so sánh dữ liệu.

Theo Giáo sư Bryan Grieg Fry, chuyên gia nghiên cứu tiến hóa nọc độc, sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ cuốn sách “Snakes in Question” xuất bản năm 1996. Trong cuốn sách, các tác giả đã tổng hợp kết quả thử nghiệm LD50 từ nhiều phương pháp tiêm khác nhau mà không phân biệt rõ ràng.

Việc tiêm nọc độc trực tiếp vào tĩnh mạch hoặc khoang bụng khiến độc tố phát huy tác dụng nhanh hơn, kéo theo chỉ số LD50 thấp hơn so với tiêm dưới da. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống xảy ra khi rắn cắn trong tự nhiên.

Khi áp dụng cùng một phương pháp đo lường, rắn biển Belcher có chỉ số LD50 tiêm bắp khoảng 0,24 mg/kg, cao hơn đáng kể so với 0,025 mg/kg của rắn taipan nội địa. Ngay cả trong môi trường đại dương, loài rắn biển Dubois mới được xem là loài có nọc độc mạnh nhất.

Rắn taipan nội địa có chiều dài trung bình từ 1,8 đến 2 m và có khả năng thay đổi màu sắc theo mùa. Vào mùa đông, cơ thể chúng chuyển sang màu nâu sẫm hoặc gần như đen để hấp thụ nhiệt tốt hơn. Đến mùa hè, màu sắc nhạt dần thành màu vàng rơm nhằm phản xạ nhiệt, giúp cơ thể tránh quá nóng trong môi trường khắc nghiệt.

Rắn mamba đen châu Phi. Ảnh: World Leaks

Theo giáo sư Bryan Fry, con mồi chính của rắn taipan nội địa là chuột lông dài hoang mạc. Đây là loài gặm nhấm nhanh nhẹn, có khả năng chống trả mạnh trong không gian chật hẹp của hang. Để tránh bị thương khi săn mồi, rắn taipan nội địa cần tấn công nhanh và dứt điểm. Nọc độc cực mạnh giúp chúng làm tê liệt con mồi gần như ngay lập tức, giảm thiểu rủi ro bị phản công.

Dù sở hữu nọc độc mạnh nhất thế giới, loài này lại hiếm khi gây nguy hiểm cho con người.

Theo thống kê được công bố trên tạp chí Toxicon, hồ sơ y khoa hiện đại chỉ ghi nhận khoảng 11 trường hợp bị loài rắn này cắn. Trong số đó, chỉ có hai trường hợp xảy ra do vô tình chạm trán trong tự nhiên. Kể từ khi huyết thanh kháng nọc đặc hiệu được phát triển, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Inland Taipan.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tập tính nhút nhát và môi trường sống biệt lập của loài rắn này. Chúng thường tránh tiếp xúc với con người và chỉ tấn công khi bị dồn vào thế phòng vệ.

Trái ngược với rắn taipan nội địa, rắn lục vảy cưa, dù có nọc độc yếu hơn nhiều lại gây ra số ca tử vong lớn trên thế giới. Loài rắn này sống gần khu dân cư và có xu hướng tấn công khi bị quấy rầy. Các ước tính cho thấy chúng có thể gây ra 5.000-10.000 ca tử vong mỗi năm.

Dù hiếm khi tấn công, rắn taipan nội địa vẫn là loài cực kỳ nguy hiểm nếu bị khiêu khích. Năm 2012, một thiếu niên tại ngoại ô Sydney bị cắn bởi một cá thể taipan nội địa mới nở khoảng ba tuần tuổi. Các bác sĩ cho biết nọc độc của rắn non gần như có độc tính tương đương rắn trưởng thành. Nạn nhân chỉ sống sót nhờ được tiêm huyết thanh kịp thời.