Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông lớn tuổi đánh tới tấp vào đầu tài xế taxi gây phẫn nộ

  • Chủ nhật, 26/10/2025 20:45 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục đánh tới tấp vào đầu tài xế taxi công nghệ ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến người dân phẫn nộ.

Ngày 26/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã tiếp nhận thông tin về vụ xô xát giữa một người đàn ông và một tài xế taxi xảy ra trên địa bàn. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu công an phường Nha Trang khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

xo xat anh 1

Người đàn ông (áo trắng) ở Khánh Hòa liên tục đánh vào đầu tài xế taxi bị người dân quay lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo sơ mi trắng, xảy ra tranh cãi với tài xế taxi trên tuyến đường ven biển Nha Trang.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc diễn ra vào tối 25/10 tại phường Nha Trang. Trong đoạn video, người đàn ông áo trắng liên tục dùng tay đánh mạnh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường. Vụ việc chỉ chấm dứt khi có người đi đường can thiệp.

xo xat anh 2

Chiếc điện thoại của tài xế hư hỏng sau vụ xô xát. Ảnh: Cắt từ clip.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, đồng loạt kêu gọi chính quyền địa phương và lực lượng công an xử lý nghiêm vụ việc, nhằm răn đe hành vi bạo lực và bảo vệ hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Làm rõ vụ nữ sinh bị túm tóc, hành hung trong clip lan trên mạng

Vụ việc cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng.

20:15 17/10/2025

Tạm giữ hình sự người đàn ông cầm bút đòi 'chọc vào mặt' nữ bác sĩ

Một nữ bác sĩ ở Nghệ An đang ngồi bất ngờ bị một người đàn ông xông vào hành hung, cầm bút đòi “chọc vào mặt”.

22:18 16/10/2025

Làm rõ vụ hai nhóm đánh nhau giữa quốc lộ sau va chạm ôtô

Bức xúc vì xe bán tải va chạm với xe mình không dừng lại giải quyết thiệt hại, anh C. đuổi theo, hai bên mâu thuẫn và anh bị nhóm người trên xe bán tải hành hung.

21:59 14/10/2025

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-lon-tuoi-danh-toi-tap-vao-dau-tai-xe-taxi-gay-phan-no-post1790549.tpo

Thanh Thanh/Tiền Phong

xô xát tài xế taxi đánh tới tấp phường Nha Trang

Đọc tiếp

Sat lo tren duong Ho Chi Minh hinh anh

Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh

5 giờ trước 23:42 26/10/2025

0

Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Hai Phong co them 2 Pho chu tich UBND thanh pho hinh anh

Hải Phòng có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

7 giờ trước 22:04 26/10/2025

0

Các đại biểu HĐND TP Hải Phòng vừa biểu quyết bầu ông Lê Trung Kiên - Trưởng BQL Khu kinh tế và ông Vũ Tiến Phụng - Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý