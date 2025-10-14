Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làm rõ vụ hai nhóm đánh nhau giữa quốc lộ sau va chạm ôtô

  • Thứ ba, 14/10/2025 21:59 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bức xúc vì xe bán tải va chạm với xe mình không dừng lại giải quyết thiệt hại, anh C. đuổi theo, hai bên mâu thuẫn và anh bị nhóm người trên xe bán tải hành hung.

Ngày 14/10, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa xe bán tải và một ôtô. khác. Sau đó, nhóm người đi xe bán tải lao vào đánh tới tấp tài xế xe khác, bất chấp những lời can ngăn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 11/10 trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Danh nhau tren quoc lo anh 1

Nhóm 3 người trên xe bán tải lao vào đánh hai người (mặc áo trắng) trong đoàn đi đám cưới. Ảnh chụp lại từ camera.

Một người trong cuộc, anh V.T.C. (25 tuổi) cho biết, chiều 11/10, anh lái ôtô chở 5 người trong gia đình đi từ xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) về xã Đinh Trang Thượng trên Quốc lộ 28. Khi đến xã Tà Đùng thì xảy ra va chạm với xe bán tải chạy theo hướng ngược lại. Xe anh bị hỏng đèn bên trái.

Do xe bán tải không dừng lại giải quyết nên anh C quay đầu đuổi theo, khoảng 500m thì bắt kịp. Lúc xuống xe, vì bức xúc nên anh C. nói tục và bị 3 người đàn ông trên xe bán tải lao vào đánh.

Một người đi cùng xe với anh C. đến can ngăn cũng bị đuổi đánh, ngã ra đường.

Sau khi hành hung, nhóm người đi xe bán tải bỏ đi. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ôtô nh C. ghi lại. Video này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

https://vtcnews.vn/lam-ro-vu-hai-nhom-danh-nhau-giua-quoc-lo-sau-va-cham-o-to-ar971182.html

Thiên Trang/VTC News

Đánh nhau trên quốc lộ Đánh nhau quốc lộ Đánh nhau Đánh nhau trên đường Tai nạn Lâm Đồng Đánh nhau Lâm Đồng

