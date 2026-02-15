Người đàn ông gập bụng 300 lần mỗi ngày

Kết quả của thử thách 300 lần gập bụng mỗi ngày suốt 1 tháng cho thấy việc giảm mỡ bụng không đơn giản chỉ nằm ở chuyện tập bao nhiêu lần.

Gập bụng (crunch) từ lâu là bài tập quen thuộc trong giáo án của nhiều vận động viên. Động tác tập trung vào nhóm cơ bụng trên, đồng thời hỗ trợ tăng cường cơ lõi, cơ liên sườn và lưng dưới. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện tư thế và khả năng giữ thăng bằng.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu gập bụng 300 lần mỗi ngày liên tục trong 30 ngày? Năm 2021, YouTuber thể hình người Singapore Evan Zhang trực tiếp thử thách bản thân với mục tiêu hoàn thành tổng cộng 9.000 lần gập bụng trong một tháng và ghi lại toàn bộ quá trình.

Trước khi bắt đầu, vòng eo của Zhang đo được 79 cm khi siết cơ. Sau 30 ngày, con số này giảm xuống còn 78 cm, tức chỉ giảm 1 cm dù anh hoàn thành đủ 9.000 lần gập bụng. Kết quả khiêm tốn này phần nào gây bất ngờ cho tất cả.

Chia sẻ về trải nghiệm, Zhang cho biết đây là thử thách nhẹ nhàng nhất trong số các thử thách 30 ngày anh từng thực hiện, thậm chí còn ít áp lực hơn so với 300 lần squat hay 300 lần chống đẩy mỗi ngày. Theo anh, cơ bụng là nhóm cơ nhỏ hơn so với cơ đùi hay cơ ngực, vì vậy khả năng phục hồi cũng nhanh hơn.

Hình ảnh trước và sau thử thách của Zhang.

Trong phần lớn thời gian, Zhang chia bài tập thành 10 hiệp, mỗi hiệp 30 lần. Ở giai đoạn cuối, anh rút xuống còn 6 hiệp, mỗi hiệp 50 lần để tiết kiệm thời gian. So sánh hình ảnh trước và sau thử thách, Zhang thừa nhận cơ bụng có phần săn chắc và rõ nét hơn. Ngoài ra, anh giảm khoảng 0,5 kg dù không thay đổi chế độ ăn.

Tuy nhiên, Zhang nhấn mạnh muốn giảm mỡ bụng hiệu quả, điều quan trọng nhất là tạo ra thâm hụt calo, tức lượng calo cơ thể tiêu hao phải nhiều hơn lượng calo nạp vào mỗi ngày. Khi đó, cơ thể buộc phải sử dụng mỡ dự trữ để tạo năng lượng. Còn các bài tập như gập bụng chủ yếu giúp cơ săn chắc và rõ nét hơn, chứ không trực tiếp đốt mỡ nếu chế độ ăn không được kiểm soát.

Cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người cảnh báo không nên cố gắng hoàn thành 200-300 lần ngay trong lần đầu vì có thể gây buồn nôn do đau cơ. Trong khi đó, một số khác hoài nghi về hiệu quả thật sự của bài tập gập bụng.