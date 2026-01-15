Người đàn ông đặt bẫy tê tê ở biên giới Việt - Lào

Làm việc với cơ quan công an, A.K. khai anh ta đã trực tiếp đặt bẫy bắt tê tê tại khu vực biên giới Lào – Việt Nam thuộc xã Đăk Plô, Quảng Ngãi.

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa bắt giữ người có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép tê tê, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 13/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện A.K. (sinh năm 1982, trú thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), người đang chạy xe môtô, có dấu hiệu nghi vấn.

Tại cơ quan công an, A.K. khai nhận anh ta đã trực tiếp đặt bẫy bắt tê tê tại khu vực biên giới Lào – Việt Nam. (Ảnh: C.A)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía trước xe mô tô có ba lô màu xám, bên trong chứa một con tê tê còn sống.

Làm việc với cơ quan công an, K. khai nhận anh ta đã trực tiếp đặt bẫy bắt con tê tê nói trên tại khu vực rừng biên giới Lào – Việt Nam thuộc xã Đăk Plô, sau đó vận chuyển về xã Đăk Môn để bán kiếm lời, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với A.K. về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời đưa người này và tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý.



