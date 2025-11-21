Người đàn ông chiến thắng cuộc thi 'nằm yên' ở Trung Quốc

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc thi “nằm yên” độc lạ khi nằm trên nệm suốt 33 giờ 35 phút mà không rời khỏi vị trí, kể cả đi vệ sinh.

Cuộc thi "nằm im" ở Trung Quốc.

Ngày 15/11, 240 người tập trung tại một trung tâm thương mại ở thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông, để tham gia cuộc thi lấy cảm hứng từ trào lưu “thản phược” (lying flat). “Lying flat” là thuật ngữ phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, mô tả lối sống buông bỏ áp lực cạnh tranh và lựa chọn sống tối giản, theo Oddity Central.

Thể lệ cuộc thi khá đơn giản: Thí sinh phải nằm trên nệm, được phép lăn trở, đọc sách, ăn uống, sử dụng điện thoại nhưng không được rời khỏi nệm, kể cả đi vệ sinh. Người trụ lại lâu nhất sẽ giành chiến thắng.

Không có giới hạn thời gian, nhưng sau 24 giờ đầu tiên, 186 người đã bị loại. Những người còn lại đồng ý để ban tổ chức siết chặt luật chơi theo từng giai đoạn. Sau 30 giờ, chỉ còn vài người trụ lại.

Thành tích hơn 33 giờ liên tục của người chiến thắng cuộc thi.

Đến mốc 33 giờ 9 phút, cuộc thi chỉ còn ba người. Hai phút sau, một thí sinh rời cuộc chơi. Hai người còn lại tiếp tục thêm hơn 20 phút, đến 33 giờ 35 phút thì một người bỏ cuộc, giúp đối thủ còn lại trở thành quán quân.

Truyền thông Trung Quốc cho biết người chiến thắng đã mặc tã để không phải rời nệm, và nhiều thí sinh khác cũng làm điều tương tự nên không bị tính là phạm luật. Người thắng nhận giải thưởng 3.000 nhân dân tệ ( 420 USD ), người về nhì được 2.000 nhân dân tệ ( 280 USD ) và người đứng thứ ba nhận 1.000 nhân dân tệ ( 140 USD ).

Cuộc thi được đánh giá là “gây sốt” khi thu hút hàng chục triệu lượt xem trong suốt hơn 33 giờ phát trực tiếp.