Người đàn ông chết trong rừng, cạnh dấu chân nghi của voi

Theo báo cáo của UBND xã Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), trên thi thể người đàn ông có nhiều vết trầy xước, vùng mặt bị dập, quần áo rách... nghi do bị voi rừng dùng vòi cuốn.

Ngày 22/10, UBND xã Đắk Wil đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về vụ người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong rừng và xung quanh có dấu chân nghi của voi rừng tại tiểu khu 854.

Hiện trường nơi ông T. tử vong xuất hiện nhiều dấu chân nghi là voi.

Theo báo cáo, trên tử thi ông M.V.T (66 tuổi, trú xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) có nhiều vết trầy xước bên phần hông trái và sườn bên phải nghi do bị voi dùng vòi cuốn. Ngoài ra vùng mặt bị dập, chảy máu; tay phải cầm dao phát, quần áo bị rách.

Trước đó vào khoảng 13h ngày 17/10, người thân báo tin ông T. mất tích khi vào rừng hái măng. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Đắk Wil cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 9h ngày 18/10, thi thể ông T. được phát hiện tại bìa rừng thuộc tiểu khu 854, xã Đăk Wil.

Ngay khi phát hiện thi thể, lãnh đạo UBND xã Đắk Wil đã chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc về Công an tỉnh Lâm Đồng để có ý kiến xử lý kịp thời. Mặc dù đã được vận động, giải thích nhưng gia đình ông T. đã từ chối mổ và khám nghiệm tử thi.

Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, cho biết qua nắm thông tin từ các hộ dân canh tác xung quanh khu vực phát hiện thi thể, thời gian gần đây có khoảng 3 cá thể voi thường xuyên xuất hiện phá hoại hoa màu và cây trồng của người dân.

Ngay sau đó, UBND xã Đắk Wil đã ra văn bản khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận hay chọc phá voi rừng; sử dụng kẻng, trống, loa hoặc đốt ớt bột, hạt tiêu, săm lốp cũ để tạo mùi, tiếng động xua đuổi voi.

Hoa màu của người dân bị tàn phá.

Xuất hiện nhiều chân voi.

Khi xua đuổi ban đêm, người dân có thể dùng lửa hoặc đèn pha chiếu sáng mạnh, song phải giữ khoảng cách tối thiểu 30 m và tránh tụ tập đông người. UBND xã cũng khuyến người dân không nên ngủ ban đêm trong rừng, nương rẫy ở khu vực có voi xuất hiện. Trường hợp bị voi đuổi nên chạy xuống dốc hoặc theo đường đồng mức.

Đồng thời, UBND xã Đắk Wil cũng giao công an, kiểm lâm và Công ty Lâm nghiệp Đắk Wil tăng cường tuần tra, ngăn người dân vào rừng, tuyên truyền bảo vệ voi rừng và nghiêm cấm săn bắt, bẫy, giết voi.