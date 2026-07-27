Người dân gửi tiền vào ngân hàng cao kỷ lục

Tiền gửi của người dân tại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chính thức vượt mốc 10,82 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi dân cư vào ngân hàng vừa chạm kỷ lục mới. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 5/2026, số dư tiền gửi của khu vực dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt 10,826 triệu tỷ đồng , tăng hơn 108.000 tỷ so với cuối tháng 4. Đây là tháng tiếp theo dòng tiền tiết kiệm của người dân duy trì đà tăng và xác lập kỷ lục mới.

So với đầu năm, số dư tiền gửi dân cư đã tăng 4,76%, tương đương khoảng 491.000 tỷ đồng . Quy mô tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng lần đầu vượt ngưỡng 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10/2025 và đã liên tục tăng cho đến nay.

Đà tăng của tiền gửi dân cư diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên từ cuối năm ngoái và lan rộng trong những tháng đầu năm nay, góp phần thu hút dòng tiền quay trở lại kênh ngân hàng.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn về việc hạ lãi suất nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn. Đến nay, mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã dần hạ nhiệt.

TĂNG TRƯỞNG TIỀN GỬI CƯ DÂN VÀO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Nguồn: Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước. Nhãn Tháng 6/2025 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1/2026 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tiền gửi của dân cư triệu tỷ đồng 7.69 7.74 7.8 7.83 10.19 10.22 10.33 10.38 10.54 10.56 10.71 10.826

Ở khối doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, lượng tiền gửi của nhóm khách hàng này cũng tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Trong tháng 5, các doanh nghiệp đã gửi thêm khoảng 94.000 tỷ đồng vào ngân hàng, nâng tổng số dư lên 6,168 triệu tỷ đồng , tiến sát mức đỉnh ghi nhận vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, nếu so với thời điểm cuối năm 2025, số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế vẫn thấp hơn khoảng 12.000 tỷ đồng , tương ứng giảm 0,2%.

Tính chung, tổng phương tiện thanh toán trên thị trường (không bao gồm giấy tờ có giá) đến cuối tháng 5 đạt hơn 19,974 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 156.000 tỷ so với tháng trước. So với cuối năm 2025, chỉ tiêu này tăng 2,73%, tương đương hơn 530.000 tỷ đồng .