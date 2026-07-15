Bất ngờ tài sản sinh lời tốt nhất nửa đầu năm 2026

Sau nhiều năm lép vế trước vàng, chứng khoán và tiền mã hóa về mức sinh lời, gửi tiết kiệm bất ngờ trở thành kênh đầu tư có hiệu suất tốt nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tiền gửi tiết kiệm vượt nhiều kênh đầu tư để trở thành kênh sinh lời tốt nhất nửa đầu năm 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, giá vàng vẫn đang liên tục giảm còn giá Bitcoin đã lao dốc hơn 50% so với đỉnh, một kênh đầu tư vốn được xem là "nơi trú ẩn an toàn" lại âm thầm dẫn đầu về hiệu suất sinh lời.

Kẻ thắng cuộc thầm lặng

Nếu nhà đầu tư mang tiền đi gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vào đầu năm 2026, mức lãi suất nhận được dao động trong khoảng 4-8% tùy ngân hàng.

Theo đó, tại nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, lãi suất trung bình kỳ hạn này ở mức 3,5-6%/năm; trong khi tại khối ngân hàng tư nhân, con số này cao hơn, khoảng 4,1-8,25%/năm. Một số ngân hàng số thậm chí đưa ra ưu đãi lên tới 9%/năm cho các khoản tiền gửi giá trị lớn.

Mức sinh lời tưởng chừng khiêm tốn này bất ngờ lại vượt trội so với hầu hết kênh đầu tư truyền thống khác trong 6 tháng đầu năm như chứng khoán, quỹ mở cổ phiếu, vàng cho đến tiền mã hóa.

Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, chỉ số VN-Index biến động đầy sóng gió, có thời điểm thủng mốc 1.600 điểm do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Dù vậy, chỉ số này vẫn khép lại tháng 6 với mức tăng 4,2% so với đầu năm, tạm dừng ở mức 1.860 điểm.

HIỆU SUẤT SINH LỜI KÊNH ĐẦU TƯ PHỔ BIẾN 6TH2026 -50% -25% 0% +25% +50% Gửi tiết kiệm +6% VN-Index +4% Trung bình 28 quỹ mở cổ phiếu -1% Vàng miếng -4% Vàng nhẫN -3% Bitcoin -30% Nguồn: Znews tổng hợp

Tuy nhiên, con số tăng trưởng này không phản ánh đúng bức tranh chung của thị trường. Trong mức tăng khoảng 75,72 điểm (+4,23%) của VN-Index nửa năm qua, riêng hai mã chứng khoán VIC (Vingroup) và VHM (Vinhomes) thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đóng góp tới 107,75 điểm. Do đó, nếu loại trừ ảnh hưởng của bộ đôi cổ phiếu này, phần còn lại của thị trường thực chất đã kéo chỉ số giảm khoảng 32,23 điểm, tương đương mức giảm ròng 2-3%.

Bức tranh phân hóa này cũng thể hiện rõ qua hiệu suất của các quỹ mở cổ phiếu. Theo dữ liệu từ nền tảng Fmarket trên 28 quỹ mở, chỉ duy nhất VNDAF - quỹ do nhóm VNDirect quản lý, tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn - vượt được hiệu suất chung của thị trường với mức tăng 6,38%.

Ngược lại, có tới 17/28 quỹ (khoảng 60%) ghi nhận hiệu suất âm trong nửa năm qua. Các quỹ có hiệu suất kém nhất gồm KDEF (Korea Investment Management); DCDE và DCDS (Dragon Capital). Nhóm quỹ ghi nhận mức giảm 3-5% cũng khá đông đảo, gồm VLGF (SSI); UVEEF (UOB); GDEGF (HD Capital); SSISCA (SSI); MAFEQI (Manulife).

Hiệu suất bình quân của 28 quỹ mở cổ phiếu này trong nửa năm qua ở mức âm 1%.

Lỗ nặng vì vàng

Trong khi đó, sau nhiều năm liên tục lập đỉnh, giá vàng đã đảo chiều giảm mạnh trong nửa đầu năm 2026. Trong đó, sản phẩm vàng miếng đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/6 ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm gần 6 triệu đồng so với vùng giá 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng đầu năm, tương ứng mức giảm ròng khoảng 4%. Mức giảm này cùng với chênh lệch giá mua bán lên tới 3 triệu đồng khiến người mua vàng miếng nửa đầu năm đã lỗ gần 9 triệu đồng.

Vàng nhẫn dù có mức giảm nhẹ hơn, từ vùng giá 152-155 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp hồi đầu năm xuống còn khoảng 148 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 6, tương đương mức giảm ròng gần 3%, cũng khiến người mua lỗ khoảng 8 triệu đồng sau nửa năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU KHIẾN NHÀ ĐẦU TƯ LỖ NẶNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 143.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 146.8

Không chỉ vàng, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới là Bitcoin cũng ghi nhận biến động giảm mạnh trong nửa đầu năm nay. Thậm chí, Bitcoin đã trở thành nỗi thất vọng lớn nhất nửa đầu năm của các nhà đầu tư.

Sau khi lập đỉnh lịch sử khoảng 126.000 USD /BTC vào cuối năm 2025, Bitcoin bước vào chu kỳ điều chỉnh kéo dài.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, đến cuối tháng 6/2026, giá Bitcoin đã lùi về vùng 60.000 USD /BTC, tức giảm hơn 50% so với đỉnh và thấp hơn khoảng 30% so với đầu năm.

Diễn biến nửa đầu năm 2026 của các tài sản đầu tư truyền thống đã đi ngược lại xu hướng của giai đoạn trước đó, khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, Bitcoin nhiều thời điểm tăng gấp nhiều lần, còn chứng khoán là kênh được dòng tiền ưu ái. Nửa đầu năm nay, các tài sản từng dẫn đầu về lợi suất đồng loạt chững lại hoặc đi xuống, trong khi tiền gửi tiết kiệm - kênh phòng thủ truyền thống - lại bất ngờ vươn lên dẫn đầu về hiệu suất sinh lời.