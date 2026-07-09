Việt Nam được nâng mạnh dự báo tăng trưởng

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 từ 7% lên 8,5% sau khi kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, vượt kỳ vọng trước đó.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 8,18%. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong quý II/2026 khi tăng trưởng GDP đạt 8,39% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 7,94% của quý I. Nhờ đó, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% - vượt kỳ vọng của nhiều tổ chức quốc tế.

Trên cơ sở kết quả tích cực này, hàng loạt tổ chức tài chính quốc tế đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho cả năm 2026, trong đó Ngân hàng UOB Việt Nam đưa ra mức dự báo cao nhất với 8,5%.

Nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Lý giải về việc điều chỉnh dự báo này, Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước những tác động từ căng thẳng tại Trung Đông, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.

“Với lạm phát tổng thể bình quân đạt 4,38% và lạm phát cơ bản đạt 4,12% trong 6 tháng đầu năm, đều dao động quanh ngưỡng điều hành 4,5% của Chính phủ, áp lực lạm phát hiện không còn đáng lo ngại như một tháng trước đó”, các chuyên gia phân tích.

Đối với Ngân hàng Nhà nước , UOB cho rằng thách thức hiện nay là điều hành một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh hơn trong khi vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát và cân đối đối ngoại, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá. Mặc dù có nhiều dư địa linh hoạt hơn trong chính sách, NHNN nhiều khả năng sẽ tránh cả việc thắt chặt mạnh tay lẫn nới lỏng quá sớm.

Việc tăng lãi suất điều hành cũng sẽ khó phát huy hiệu quả đáng kể đối với loại lạm phát xuất phát từ phía cung, chẳng hạn như giá năng lượng hay chi phí nhập khẩu đầu vào. Ngược lại, việc cắt giảm lãi suất cũng khó có cơ sở khi lạm phát vẫn đang ở gần ngưỡng mục tiêu điều hành.

“Do đó, kịch bản hợp lý nhất là NHNN tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026”, UOB dự báo.

Đáng chú ý không chỉ UOB, trong báo cáo Cập nhật Triển vọng Kinh tế Toàn cầu vừa công bố, IMF cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam thêm 0,4 điểm % lên mức 7,5% (so với mức 7,1% hồi tháng 4).

Trong khi đó, Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á cập nhật tháng 7 do ADB công bố cũng cho thấy Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Cơ quan này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 7,2% cho năm 2026 và 7% cho năm 2027. Đây là các con số thuộc hàng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TỪ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Nguồn: Tổng hợp. Nhãn UOB IMF ADB, AMRO WB OECD Tăng trưởng GDP 2026 % 8.5 7.5 7.2 6.8 6.5

Nhiều tổ chức quốc tế cũng đưa ra triển vọng tích cực đối với kinh tế Việt Nam trong năm 2026. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP Việt Nam tăng 6,8%, đi kèm mức lạm phát khoảng 4,2%. Trong khi đó, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 7,2%, còn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo mức tăng trưởng đạt 6,5%.

Dù hầu hết tổ chức tài chính quốc tế đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, mức này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu của Chính phủ (tối thiểu 10%).

Tỷ giá dự báo dao động quanh 26.400 đồng/USD nửa cuối năm

Ngoài mức tăng trưởng kinh tế, UOB cũng đánh giá lạc quan về tỷ giá USD/VND. Cơ quan này nhận thấy trên thị trường ngoại hối, Đồng Việt Nam đã cho thấy khả năng chống chịu ấn tượng trong tháng 6, bất chấp sự suy yếu trên diện rộng của các đồng tiền châu Á trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường cứng rắn hơn.

Tỷ giá USD/VND hầu như không thay đổi trong tháng, duy trì quanh mức 26.300 đồng/USD và dao động trong biên độ rất hẹp 26.278-26.348 đồng/USD.

Trong khi đó, cơ chế điều hành tỷ giá của NHNN tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc neo giữ tỷ giá USD/VND, phản ánh cách tiếp cận thận trọng và linh hoạt nhằm kiểm soát áp lực giảm giá của đồng nội tệ mà không gây ra các biến động bất thường trên thị trường.

Trong trung hạn, UOB vẫn duy trì quan điểm tiền Đồng sẽ tương đối ổn định, nhờ các yếu tố nền tảng tích cực và việc NHNN tiếp tục giữ tỷ giá USD/VND trong biên độ giao dịch cho phép. Bên cạnh đó, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 có thể tạo thêm động lực hỗ trợ dòng vốn đầu tư gián tiếp.

“Dự báo USD/VND sẽ có xu hướng giảm dần theo thời gian, ở mức 26.500 đồng/USD trong quý III, 26.400 đồng/USD trong quý IV; 26.300 đồng/USD trong quý I/2027 và 26.100 đồng/USD trong quý II/2027”, UOB đưa ra nhận định.