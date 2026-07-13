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Kinh doanh

Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ làm 9 tháng đã vượt kế hoạch lãi cả năm

  • Thứ hai, 13/7/2026 20:57 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Tập đoàn Hoa Sen ước lãi sau thuế 568 tỷ đồng trong 9 tháng niên độ tài chính 2025-2026, qua đó hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận năm.

"Vua tôn" Hoa Sen ước lãi ròng gần 570 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh: HSG.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính quý III và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2025-2026 (từ ngày 1/10/2025 đến 30/6/2026).

Theo đó, sau 9 tháng, sản lượng hợp nhất của doanh nghiệp ước đạt gần 1,32 triệu tấn, hoàn thành 75% kế hoạch năm. Doanh thu hợp nhất ước đạt 27.358 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch.

Khấu trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 568 tỷ đồng, tương đương 114% kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Riêng trong quý III niên độ tài chính 2025-2026, Hoa Sen ước tiêu thụ 461.739 tấn sản phẩm, ghi nhận doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 382 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết kết quả trên giúp giá trị sổ sách đạt khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu, sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% vào tháng 5 vừa qua.

Theo Hoa Sen, thị trường trong nước tiếp tục được hỗ trợ bởi đầu tư công và nhu cầu xây dựng có dấu hiệu phục hồi. Doanh nghiệp hiện vận hành 9 nhà máy cùng mạng lưới hơn 400 chi nhánh, cửa hàng trên cả nước.

Bên cạnh thị trường nội địa, Hoa Sen cho biết tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đa dạng hóa đầu ra trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng tại nhiều quốc gia.

Doanh nghiệp của Chủ tịch Lê Phước Vũ cũng tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những kênh tiêu thụ được doanh nghiệp tập trung mở rộng trong thời gian tới.

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Thủy Tiên

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  • Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh tôn, thép với gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép trên cả nước, đồng thời là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

    • Thành lập: 2001
    • Sáng lập: Lê Phước Vũ
    • Mã cổ phiếu: HSG

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