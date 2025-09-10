Người dân giao nộp cá thể vượn má vàng quý hiếm

|
Ngày 9/9, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột tiếp nhận một cá thể vượn má vàng do người dân trên địa bàn xã Krông Pắc giao nộp.
Cá thể vượn má vàng tên khoa học là Nomascus gabriellae, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường "Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp"
Trước đó ngày 7/9, ông Lương Thế Vinh và vợ (trú buôn Gah Mah, xã Krông Pắc) khi đi làm rẫy tại thôn Ea Wy (xã Krông Pắc) thì phát hiện cá thể vượn má vàng đang phá rẫy nên tìm cách bắt.
Sau khi mang về nhà và tra cứu thông tin, biết vượn má vàng là loài linh trưởng quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, sáng 9/9, ông Lương Thế Vinh đã đến trụ sở Công an xã Krông Pắc để trình báo và xin giao nộp cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận cá thể vượn má vàng từ người dân, Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột sẽ tiến hành thả về tự nhiên theo quy định.
Đại diện Công an xã Krông Pắc ghi nhận tinh thần tự giác của người dân; đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường và tố giác những hành vi săn bắt, buôn bán động vật trái phép.
Lực lượng chức năng cho biết hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa của gia đình ông Lương Thế Vinh đã góp phần khẳng định việc bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là bổn phận, tình yêu thiên nhiên của mỗi người dân.
