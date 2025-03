Người dân Bangkok hốt hoảng sơ tán vì những vết nứt cũ

Một số cơ quan chính phủ, bệnh viện và tòa nhà cao tầng tại Bangkok sáng ngày 31/3 (giờ địa phương) đã sơ tán nhân viên và khách đến làm việc sau khi phát hiện các vết nứt và cảm nhận rung chấn nhẹ, theo Bangkok Post.

Các địa điểm bị ảnh hưởng bao gồm Tòa nhà A thuộc Khu phức hợp Chính phủ trên đường Chaeng Watthana, Bộ Lao động tại quận Din Daeng, tòa án trên đường Ratchadaphisek, Ngân hàng Nhà ở Chính phủ (GHB), và một số bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Taksin.

Tuy nhiên, các kỹ sư thành phố sau đó khẳng định rằng những vết nứt này không phải mới xuất hiện mà đã hình thành từ trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3.

“Kết quả kiểm tra cho thấy các tòa nhà vẫn an toàn và có thể tiếp tục sử dụng”, Thứ trưởng Nội vụ Sabeeda Thaised cho biết.

Dù không có lệnh sơ tán chính thức, một số nhân viên đã chủ động rời khỏi nơi làm việc khi thấy đồng nghiệp tại các tòa nhà lân cận di tản. “GHB đã cho sơ tán nhân viên sau khi có rung chấn trên tầng 17 vào lúc 10h38. Các kỹ sư đã kiểm tra và xác nhận tòa nhà an toàn trước khi hoạt động trở lại”, đại diện GHB thông tin.

Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Bộ phận truyền thông của SET cho biết một số nhân viên tự rời khỏi trụ sở vào sáng 31/3, nhưng không có lệnh sơ tán chính thức từ ban quản lý.

Sau khi có kết luận từ giới chức, người lao động đã quay trở lại làm việc và tình hình tại Bangkok nhanh chóng ổn định.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, vàosáng 31/3, Myanmar ghi nhận 15 dư chấn nhỏ, trong đó có hai trận 3,7 độ richter vào lúc 9h29 và 10h05 (giờ địa phương).

“Những dư chấn này không có tác động đến Thái Lan”, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định.

Bangkok vẫn trong tình trạng cảnh giác cao sau trận động đất hôm 28/3, khiến người dân hoang mang khi phát hiện các vết nứt. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nói: “Khoảng 20 tòa nhà ở thủ đô ghi nhận tình trạng rung chấn và vết nứt, nhưng đây đều là dấu vết từ trận động đất trước đó”.

