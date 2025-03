Dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok

Bangkok Post đưa tin dấu hiệu sự sống được phát hiện tại nhiều điểm trong tòa nhà đổ sập ở Chatuchak, Bangkok. Các nạn nhân mắc kẹt theo nhóm từ 3-7 người, nằm dưới các lớp bê tông nặng nề. Lực lượng cứu hộ đã triển khai máy móc hạng nặng để dọn dẹp hiện trường, tạo lối tiếp cận nhanh nhất.

Theo ông Suriyan Rawiwan, Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Bangkok, số người thiệt mạng đã lên tới 8, trong khi 47 người khác vẫn mất tích và chưa xác định danh tính.

"Chúng tôi chỉ có tối đa 72 giờ để giải cứu, vì nạn nhân có thể rơi vào trạng thái sốc do đói và mất nước. Nếu thời gian kéo dài hơn, nguy cơ tử vong sẽ rất cao", ông Suriyan cho biết. Tuy nhiên, đội cứu hộ đang đặt mục tiêu hoàn thành trong vòng 48 giờ, rút ngắn thời gian để tăng cơ hội sống sót cho các nạn nhân.

Hiện tại, các nguồn cung cấp nước và thực phẩm vẫn chưa thể tiếp cận khu vực có dấu hiệu sự sống, do các nạn nhân nằm sâu khoảng 3 mét dưới đống đổ nát. Điều này khiến nhiệm vụ cứu hộ càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Sáng 29/3, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cho biết, các xe cẩu đang khẩn trương di dời những mảng bê tông khổng lồ nhằm mở đường cho lực lượng cứu nạn tiếp cận những người bị mắc kẹt.

Tòa nhà bị sập nằm trên khu đất rộng 11 rai (tương đương 1,76 ha) trên đường Kamphaeng Phet, quận Chatuchak. Công trình được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ baht, và đã hoàn thành phần kết cấu cao nhất trước khi thảm họa xảy ra.

Nguyên nhân sập tòa nhà được xác định là trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar vào chiều ngày 28/3, gây rung lắc dữ dội khắp Bangkok.

Lo ngại về an toàn sau vụ sập kinh hoàng, chính quyền Bangkok đã huy động 130 kỹ sư tình nguyện để kiểm tra toàn bộ các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Theo thống kê, khoảng 200 công trình cần được đánh giá, trong đó có 2 tòa chung cư tại quận Lat Phrao buộc phải sơ tán vì nguy cơ sụp đổ.

Sau khi Bangkok hứng chịu những đợt rung chấn mạnh từ trận động đất, nhiều cư dân đã buộc phải rời khỏi nhà.

Tối 28/3, hơn 300 người đã tìm đến công viên để lánh nạn. Chính quyền đô thị Bangkok đã mở cửa 5 công viên công cộng suốt ngày đêm với xe bồn vệ sinh di động được triển khai để cung cấp nơi tạm trú cho những người bị ảnh hưởng.

Thống đốc Chadchart khẳng định, công viên sẽ tiếp tục mở cửa thêm một đêm nữa nếu tình hình chưa cải thiện.

