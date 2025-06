Người cũ CAHN gia nhập Ninh Bình

Trước khi trở lại V.League, Gustavo thi đấu cho Zakho FC ở giải vô địch quốc gia Iraq. Mùa giải vừa qua, anh ghi 17 bàn sau 35 trận, thể hiện phong độ ổn định và khả năng dứt điểm đáng tin cậy.



Cầu thủ người Brazil từng khoác áo CAHN ở mùa giải 2023, đóng góp 6 bàn thắng và góp phần quan trọng giúp đội bóng ngành Công an giành chức vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng.

Kinh nghiệm thi đấu tại Việt Nam, hiệu suất ghi bàn tốt cùng sự thích nghi nhanh với môi trường là những yếu tố giúp Gustavo lọt vào tầm ngắm của tân binh của V.League 2025/26.

Ngoài Gustavo, đội bóng cố đô dự kiến chiêu mộ thêm hai ngoại binh người Tây Ban Nha ở vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Suất ngoại binh còn lại sẽ dành cho một tiền đạo nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

Về lực lượng nội binh, Ninh Bình đã ký hợp đồng với loạt cầu thủ từ HAGL như Châu Ngọc Quang, Lê Minh Bảo Toàn và Dụng Quang Nho. Ngoài ra, đội bóng cũng đạt thỏa thuận sơ bộ với trung vệ Đức Chiến từ Thể Công Viettel.

Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, Ninh Bình cũng đầu tư mạnh cho đội ngũ huấn luyện. Theo tìm hiểu, đội bóng sẽ đưa về một HLV trưởng người Tây Ban Nha cùng các cộng sự gồm HLV thể lực, HLV thủ môn, chuyên gia phân tích chiến thuật và trợ lý chuyên môn. Đội ngũ chuyên gia này dự kiến có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 7 để bắt đầu công việc.

Theo kế hoạch, Ninh Bình sẽ hội quân vào ngày 2/7 để chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên tại V.League. Với sự đầu tư đồng bộ và bài bản, đội bóng tân binh đang cho thấy quyết tâm không nhỏ trong lần trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

