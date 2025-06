Công thức sử dụng ngoại binh Brazil tại V.League

Sự hiện diện của các ngoại binh Brazil trở thành trục xương sống trong chiến lược vận hành lối chơi của nhiều đội bóng tại V.League. Theo thống kê từ Transfermarkt, mùa giải 2024/25 có tổng cộng 353 cầu thủ nội (bao gồm Việt kiều và cầu thủ nhập tịch), thi đấu 4.484 trận và ghi được 226 bàn thắng. Trong khi đó, nhóm cầu thủ Brazil - chỉ với 45 người - có tới 618 trận ra sân và ghi được 152 bàn thắng.

Số lượng cầu thủ Brazil chỉ khoảng 10% tổng số cầu thủ thi đấu V.League, ít hơn 7 lần so với nội binh, nhưng hiệu suất ghi bàn lại đạt tới 67% so với tổng số bàn thắng của nội binh. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 3 mùa giải, vượt xa mốc 46% và 53% của hai mùa trước.

Theo phân tích của Tri Thức - Znews, tỷ lệ ghi bàn vượt trội của các cầu thủ Brazil không đơn thuần đến từ yếu tố cá nhân, mà là kết quả của một “công thức chiến thuật” được các đội bóng Việt Nam định hình rõ rệt. Công thức đó tập trung vào bộ đôi tiền vệ công - trung phong người Brazil, có thể hiểu nhau về phong cách, kỹ thuật và cảm quan chơi bóng để tạo ra sự kết nối hiệu quả nhất.

Tiền đề cho mô hình này manh nha từ mùa giải 2019 khi Sài Gòn FC sử dụng Geovane Magno (tiền vệ công) hỗ trợ Pedro Paulo (trung phong). Cặp đôi này ghi tổng cộng 20 bàn và có 8 kiến tạo, tốt nhất mùa giải khi đó.

Đến mùa giải 2023/24, công thức này mới thực sự phát huy tối đa hiệu quả nhờ CLB Nam Định. Sự kết hợp giữa Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) và Hendrio tạo nên một mùa giải bùng nổ với 41 bàn thắng cùng 19 pha kiến tạo. Thống kê khó bị phá vỡ trong nhiều năm tới.

Bình Định là đội bóng thứ hai ứng dụng thành công công thức này. Bộ đôi Alan Grafite và Leo Artur đóng góp cho đội bóng đất Võ 25 bàn thắng và 18 kiến tạo thành bàn, góp phần giúp đội giành ngôi á quân V.League 2023/24 - thành tích cao nhất trong lịch sử CLB.

Sức ảnh hưởng của cặp đôi Brazil không dừng lại ở đó. Sau khi chuyển tới Công An Hà Nội, Alan và Leo tiếp tục chứng minh giá trị khi trở thành bộ đôi tấn công hiệu quả nhất mùa giải 2024/25. Họ ghi tổng cộng 24 bàn thắng và thực hiện 11 kiến tạo, giúp đội bóng thủ đô cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ngược lại, hệ quả rõ rệt nhất của việc đánh mất công thức ấy là trường hợp của CLB Bình Định ở mùa này. Sau khi bộ đôi Alan - Leo rời đi, đội bóng không đủ tiềm lực để thay thế và lập tức rơi vào khủng hoảng và cái kết là rớt hạng.

Trong khi đó, CLB Nam Định với nguồn lực tài chính mạnh đã kịp thời bổ sung ngoại binh, sau khi Xuân Sơn chấn thương và Hendrio không còn phù hợp với hệ thống chiến thuật mới.

Câu chuyện về các ngoại binh Brazil tại V.League không đơn thuần là vấn đề lựa chọn cá nhân mà đã trở thành bài học chiến thuật cho cả giải đấu. Trong bối cảnh chất lượng nội binh chưa có nhiều đột phá, công thức “song sát Brazil” nhiều khả năng sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong các mùa giải sắp tới.

