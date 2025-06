Nam Định dự 5 đấu trường ở mùa giải 2025/26

Chiều 25/6, Nam Định xác nhận sẽ thi đấu ở 5 đấu trường khác nhau trong mùa giải 2025/26 gồm Siêu cúp Quốc gia, V.League, Cúp Quốc gia, Cúp Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Đây là cột mốc lịch sử với bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên có một đội bóng cùng lúc tham dự nhiều giải đấu đến vậy trong một mùa giải.

Theo lịch dự kiến, Nam Định mở màn bằng trận Siêu cúp Quốc gia vào ngày 9/8 trước khi V.League khởi tranh. Ngoài ra, hai sân chơi quốc tế là Cúp Đông Nam Á và AFC Champions League Two sẽ là thử thách lớn cho đội bóng thành Nam, đòi hỏi chiều sâu đội hình và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chuyên môn.

Hiện tại, sân vận động Thiên được bảo dưỡng toàn diện mặt cỏ để sẵn sàng cho mùa giải mới. Đây không chỉ là bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, mà còn cho thấy quyết tâm của Nam Định trong việc nâng tầm hình ảnh và chất lượng thi đấu khi bước ra sân chơi khu vực và châu lục.

"Giành chức vô địch mùa vừa rồi là điều tuyệt vời, nhưng mùa tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ phải xác định rõ ràng từng mục tiêu cụ thể, vì không thể dàn trải lực lượng một cách cảm tính", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ trong ngày Nam Định chính thức đăng quang.

Ông cũng cho biết ngay sau thời gian ăn mừng, Ban huấn luyện cùng lãnh đạo CLB đã ngồi lại để bàn bạc về kế hoạch nhân sự, lộ trình thi đấu và phương án xoay vòng lực lượng hiệu quả.

Với mật độ thi đấu dày đặc và yêu cầu khắt khe ở nhiều đấu trường, Nam Định dự kiến tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong thời gian tới. Đội bóng thành Nam gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột, bao gồm cả nội binh lẫn ngoại binh. Bên cạnh đó, họ mới chiêu mộ thành công tiền vệ A Mít từ Thanh Hóa và trung vệ Đặng Văn Tới từ Hải Phòng.

Nam Định sẽ không đơn thuần là nhà vô địch nội địa mà còn là đại diện hình ảnh cho bóng đá Việt Nam khi ra sân chơi quốc tế. Điều này đòi hỏi họ không chỉ duy trì phong độ cao mà còn phải xây dựng lối chơi mang bản sắc, kỷ luật chiến thuật và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Áp lực là rất lớn, nhưng cũng là cơ hội để đội bóng thành Nam vươn mình ra khỏi giới hạn quen thuộc và viết tiếp một chương mới cho lịch sử CLB. Với sự đầu tư bài bản, tham vọng rõ ràng và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ, Nam Định đang đứng trước một mùa giải mang tính bước ngoặt, không chỉ cho chính họ mà còn cho cả nền bóng đá quốc nội.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.